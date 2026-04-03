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Remedy revient sur les changements drastiques de gameplay pour Control Resonant
Remedy passe rapidement dans l'actualité pour nous refourguer un carnet de développeur, évidemment sur Control Resonant, et ce afin de bien appuyer le changement de ton de gameplay où le développeur, historiquement porté sur les TPS, va tenter la voie du corps-à-corps avec davantage d'ouverture aussi bien dans l'exploration que les combats et bien plus d'éléments d'évolution du matos dont l'arme qui pourra changer de forme selon vos choix.

L'équipe donne en passant deux rapides informations : contrairement au premier, Control Resonant disposera de plusieurs slots de sauvegarde, et nous aurons droit au retour des défis sur bornes « SHÜM » en endgame.

Sortie prévue quelque part cette année (PC/PS5/XBS).

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roivas, tynokarts
publié le 03/04/2026 à 08:45 par Gamekyo
commentaires (8)
gasmok2 publié le 03/04/2026 à 08:57
Un des titres que j'attends le plus cette année
sasquatsch publié le 03/04/2026 à 09:21
gasmok2 idem...et pas parce que je suis fan de tout ce qui vient de Remedy hormis cette bouse de multi...
gasmok2 publié le 03/04/2026 à 09:46
sasquatsch
J'aime beaucoup ce studio et j'avoue avoir un faible pour leurs productions...sauf leur truc multi comme tu le cite.
Je trouve qu'ils ont une patte bien à eux.
sasquatsch publié le 03/04/2026 à 10:31
gasmok2 la qualité d'écriture pour du JV, la mise en scène, toutes leur profs sont d'un niveau supérieur de la norme, mnt je comprends que pas tout chacun soit adepte a leur délire noir Action Matrix Woo , ou délire David Lyncheen psyché terrifiant, où film hollywoodien quantique ou paranormal farfouille et pourtant bien ficelé...j'ai encore le AW2 emballé que je pense initier bientôt car ça me démange mais ce control1 je dois encore le finir...
Suis a la partie il me semble finale ou tu te bats contre des hordes en fonction du chemin que t'as prit genre très arcade...
Et visuellement toutes leur prods sont des bombes...
Et puis rien à voir mais Max Payne 3 même si reprit par Rockstar...meilleur jeu de le gen ps360...et les jeux que j'attends vraiment le plus sont les prochains MP1&2 revisités....
C'était mon premier jeu PC il y a 25ans..
gasmok2 publié le 03/04/2026 à 10:48
Ah Max Payne 3; je l'ai fait à l'époque sur PS3, quelle claque, même si ce n'était plus Remedy, mais R* a su insufflé ce qu'il fallait de changement pour en faire un grand jeu tout en gardant l'esprit malgré tout de la saga.

J'ai tellement des remake de MP1 et 2 aussi.

Remedy, a part leur jeu multi qui ne m'interssait pas, le reste m'a toujours convaincu.
perse9 publié le 03/04/2026 à 11:30
entre saros et ce jeux on va bien manger dans le domaine action cette année...(je peux même rajouter pragmata et onimusha)
terminagore publié le 03/04/2026 à 13:14
Probablement sans moi malheureusement. J'attendais vraiment du tps pour le coup. Mais je salue la prise de risque.
mibugishiden publié le 05/04/2026 à 07:44
Pas fan du tout, on dirait Prototype.
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Control Resonant
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Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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