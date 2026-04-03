Remedy revient sur les changements drastiques de gameplay pour Control Resonant

Remedy passe rapidement dans l'actualité pour nous refourguer un carnet de développeur, évidemment sur, et ce afin de bien appuyer le changement de ton de gameplay où le développeur, historiquement porté sur les TPS, va tenter la voie du corps-à-corps avec davantage d'ouverture aussi bien dans l'exploration que les combats et bien plus d'éléments d'évolution du matos dont l'arme qui pourra changer de forme selon vos choix.L'équipe donne en passant deux rapides informations : contrairement au premier,disposera de plusieurs slots de sauvegarde, et nous aurons droit au retour des défis sur bornes « SHÜM » en endgame.Sortie prévue quelque part cette année (PC/PS5/XBS).