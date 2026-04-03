Remedy revient sur les changements drastiques de gameplay pour Control Resonant
Remedy passe rapidement dans l'actualité pour nous refourguer un carnet de développeur, évidemment sur Control Resonant, et ce afin de bien appuyer le changement de ton de gameplay où le développeur, historiquement porté sur les TPS, va tenter la voie du corps-à-corps avec davantage d'ouverture aussi bien dans l'exploration que les combats et bien plus d'éléments d'évolution du matos dont l'arme qui pourra changer de forme selon vos choix.
L'équipe donne en passant deux rapides informations : contrairement au premier, Control Resonant disposera de plusieurs slots de sauvegarde, et nous aurons droit au retour des défis sur bornes « SHÜM » en endgame.
Sortie prévue quelque part cette année (PC/PS5/XBS).
J'aime beaucoup ce studio et j'avoue avoir un faible pour leurs productions...sauf leur truc multi comme tu le cite.
Je trouve qu'ils ont une patte bien à eux.
Suis a la partie il me semble finale ou tu te bats contre des hordes en fonction du chemin que t'as prit genre très arcade...
Et visuellement toutes leur prods sont des bombes...
Et puis rien à voir mais Max Payne 3 même si reprit par Rockstar...meilleur jeu de le gen ps360...et les jeux que j'attends vraiment le plus sont les prochains MP1&2 revisités....
C'était mon premier jeu PC il y a 25ans..
J'ai tellement des remake de MP1 et 2 aussi.
Remedy, a part leur jeu multi qui ne m'interssait pas, le reste m'a toujours convaincu.