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Echoes of Aincrad : Story Trailer et gameplay
Malgré un certain succès au fil des années, Bandai Namco s'est mis en tête de semi-rebooter Sword Art Online peut-être dans le but de toucher un nouveau public, n'effaçant pas le passé si ce n'est le nom même de la licence désormais en retrait, le tout pour revenir aux bases du scénario avec des protagonistes neufs (dont le héros que l'on pourra créer).

Echoes of Aincrad sortira le 10 juillet 2026 et accueille en ce jour son Story Trailer ainsi que quelques portions de gameplay dans la deuxième vidéo (de 1:01:45 à 1:45:30), et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on parle d'un isekai où un MMORPG en réalité virtuelle va « piéger » les joueurs, pouvant réellement mourir s'ils échouent in-game (ou s'ils tentent de retirer leur casque). L'expérience sera néanmoins purement solo.



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publié le 03/04/2026 à 07:09 par Gamekyo
commentaires (9)
ratchet publié le 03/04/2026 à 07:37
Il y a un mode Death permanent
celebenoit84 publié le 03/04/2026 à 08:46
En vrai je trouve que le travail sur le jeu a l'air intéressant. Les graphismes ont l'air d'être travaillés ce qui est plutôt rare sur ce genre de production et pour le studio
shambala93 publié le 03/04/2026 à 12:10
Les personnages vus 10 000x c’est niais à souhait…
mibugishiden publié le 03/04/2026 à 16:18
J'ai pas compris, c'est un MMO ou un jeu purement solo ? Ou c'est un MMO jouable en solo ?
ouken publié le 03/04/2026 à 18:25
Euuu non merci putain tjr la même chose
zekk publié le 03/04/2026 à 21:19
mibugishiden c’est un jeu solo, le scénario se passe dans un mmo
mibugishiden publié le 05/04/2026 à 05:58
zekk ok merci, en gros c'est HACK quoi
zekk publié le 05/04/2026 à 06:51
mibugishiden Exactement ! ( mais moins bien pour moi, en tout cas au niveau des jeux)
rbz publié le 05/04/2026 à 07:53
le rendu unreal engine a la con ...
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Fiche descriptif
Sword Art Online : Echoes of Aincrad
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Nom : Sword Art Online : Echoes of Aincrad
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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