Echoes of Aincrad : Story Trailer et gameplay

Malgré un certain succès au fil des années, Bandai Namco s'est mis en tête de semi-rebooterpeut-être dans le but de toucher un nouveau public, n'effaçant pas le passé si ce n'est le nom même de la licence désormais en retrait, le tout pour revenir aux bases du scénario avec des protagonistes neufs (dont le héros que l'on pourra créer).sortira le 10 juillet 2026 et accueille en ce jour son Story Trailer ainsi que quelques portions de gameplay dans la deuxième vidéo (de 1:01:45 à 1:45:30), et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on parle d'un isekai où un MMORPG en réalité virtuelle va « piéger » les joueurs, pouvant réellement mourir s'ils échouent in-game (ou s'ils tentent de retirer leur casque). L'expérience sera néanmoins purement solo.