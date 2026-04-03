Street Fighter 6 : premier teaser pour Ingrid

Peu après l'arrivée d'Alex et d'un nouveau point rééquilibrage, ayant d'ailleurs causé un record d'audience sur Steam depuis la sortie du jeu, Street Fighter 6 achèvera sa troisième année de contenu d'ici quelques semaines avec Ingrid dont voici un premier teaser.
Et comme déjà dit précédemment, on ne doute à aucun moment que l'été sera l'occasion pour Capcom d'officialiser une quatrième année de suivi vu la bonne performance de son produit : actuellement plus de 6 millions de ventes et la perspective de dépasser le total de Street Fighter V d'ici un an (7,9 millions).
Sinon pour moi le seul perso street a avoir un design complètement raté.
Sinon avoir 6-8 persos en un an ça serait cool Capcom...
4 c'est trop peu...
Mais on pardonnera cet écueil à Capcom qui a globalement réussi le design de ses personnages dans SF6, exception faite de Luke.
Au-delà du gameplay, j'espère que Capcom va enfin développer son histoire car à la différence de SFV tous les évènements du début du jeu sont figés (Ken, JP etc...).
Personnellement depuis Street Fighter 4, plus jamais j'achèterai day one un jeu combat, vu le nombre DLC "Season Pass".
Après je pense pas qu'elle était en tête de liste des persos que les fans voulaient voir, là c'est plus un parti de l'équipe et l'a faire revenir en lui donnant une seconde chance, et j'imagine que son costume est de la sorte pour pousser aussi les fans au Cosplay. Aimer Ingrid un peu plus..
Après j'ai précisé que pour moi le plus choquant c'est clairement pas Ingrid, le lore de toute façon sur SF c'est nul à chier, ils se sont jamais vraiment intéréssé à leur propre jeu depuis des années, comme dit thekingofpop
Y a que Nether qui offre de véritable mode histoire en respectant les fans en terme de contenu, pas SF.
Et je dis quasi sans faute car l'histoire de Alex qui fait de l'inceste, faut vraiment avoir des soucis dans la tête de la part de l'équipe et qui a donné le feu vert pour ça. J'imagine qu'au Japon c'est normal d'épouser sa cousine qu'on a vu grandir depuis bébé, en Occident à part Alabama, on fait pas ça nous.
Donc Ingrid, hâte de voir son gameplay.