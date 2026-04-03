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Street Fighter 6 : premier teaser pour Ingrid
Peu après l'arrivée d'Alex et d'un nouveau point rééquilibrage, ayant d'ailleurs causé un record d'audience sur Steam depuis la sortie du jeu, Street Fighter 6 achèvera sa troisième année de contenu d'ici quelques semaines avec Ingrid dont voici un premier teaser.

Et comme déjà dit précédemment, on ne doute à aucun moment que l'été sera l'occasion pour Capcom d'officialiser une quatrième année de suivi vu la bonne performance de son produit : actuellement plus de 6 millions de ventes et la perspective de dépasser le total de Street Fighter V d'ici un an (7,9 millions).

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kisukesan, tynokarts, burningcrimson
publié le 03/04/2026 à 06:53 par Gamekyo
commentaires (15)
thelastone publié le 03/04/2026 à 07:04
Perso cancer en approche, j'espère qu'elle sera bien retravaillé rapport à sa version alpha 3.
Sinon pour moi le seul perso street a avoir un design complètement raté.
hatefield publié le 03/04/2026 à 07:44
chelou.
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 07:54
Visuellement ça déchire, décidément ce SF6 c'est sans faute sur sans faute...sauf pour les chopes et le backstory de alex...bordel.

Sinon avoir 6-8 persos en un an ça serait cool Capcom...

4 c'est trop peu...
thelastone publié le 03/04/2026 à 08:00
Ravyxxs Arrete t'en fais trop
kameofever publié le 03/04/2026 à 08:34
Design absolument immonde.
Mais on pardonnera cet écueil à Capcom qui a globalement réussi le design de ses personnages dans SF6, exception faite de Luke.
Au-delà du gameplay, j'espère que Capcom va enfin développer son histoire car à la différence de SFV tous les évènements du début du jeu sont figés (Ken, JP etc...).
link49 publié le 03/04/2026 à 11:18
A voir s'il ressorte dans des années une édition avec tous les DLC.
raioh publié le 03/04/2026 à 13:04
C'est quoi ce chara design dégueulasse
thekingofpop publié le 03/04/2026 à 14:18
Quelle arnaque le "mode histoire" quand même...
Personnellement depuis Street Fighter 4, plus jamais j'achèterai day one un jeu combat, vu le nombre DLC "Season Pass".
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 14:30
thelastone Si tu parles de son design, on le connait depuis près d'un an, je sais pas ce qu'il y a de choquant...Visuellement elle est pas raté, c'est pas du SF5 quoi.
rogeraf publié le 03/04/2026 à 14:38
Ingrid, est-ce que tu ..
thelastone publié le 03/04/2026 à 15:02
Ravyxxs Je suis d'accord mais son design est pourrie et en plus ils étaient obligé de prendre ce perso en particulier avec tout la file d'attente qu'il ya ? Tu peux pas dire sans faute sur sans faute quand c'est littéralement l'un des pire perso de la série (design,lore, gameplay) qui est ramené pour je ne sais quelle raison
thelastone publié le 03/04/2026 à 15:15
Ravyxxs mis a part ça tu dose en ligne ? Si oui tu joue sur quoi? Moi suis sur pc
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 15:36
thelastone Ah pour son design les gouts et les couleurs, pas fan de son bonnet, mais ils sont dans le thème magie j'imagine, on verra son alt.

Après je pense pas qu'elle était en tête de liste des persos que les fans voulaient voir, là c'est plus un parti de l'équipe et l'a faire revenir en lui donnant une seconde chance, et j'imagine que son costume est de la sorte pour pousser aussi les fans au Cosplay. Aimer Ingrid un peu plus..

Après j'ai précisé que pour moi le plus choquant c'est clairement pas Ingrid, le lore de toute façon sur SF c'est nul à chier, ils se sont jamais vraiment intéréssé à leur propre jeu depuis des années, comme dit thekingofpop

Y a que Nether qui offre de véritable mode histoire en respectant les fans en terme de contenu, pas SF.

Et je dis quasi sans faute car l'histoire de Alex qui fait de l'inceste, faut vraiment avoir des soucis dans la tête de la part de l'équipe et qui a donné le feu vert pour ça. J'imagine qu'au Japon c'est normal d'épouser sa cousine qu'on a vu grandir depuis bébé, en Occident à part Alabama, on fait pas ça nous.

Donc Ingrid, hâte de voir son gameplay.
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 15:37
thelastone Je suis trop pris par Arc Raiders et Counter Strike.
osiris67 publié le 03/04/2026 à 15:59
Horrible le costume. Sera jouée en classic.
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Fiche descriptif
Street Fighter 6
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Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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