Street Fighter 6 : premier teaser pour Ingrid

Peu après l'arrivée d'Alex et d'un nouveau point rééquilibrage, ayant d'ailleurs causé un record d'audience sur Steam depuis la sortie du jeu,achèvera sa troisième année de contenu d'ici quelques semaines avec Ingrid dont voici un premier teaser.Et comme déjà dit précédemment, on ne doute à aucun moment que l'été sera l'occasion pour Capcom d'officialiser une quatrième année de suivi vu la bonne performance de son produit : actuellement plus de 6 millions de ventes et la perspective de dépasser le total ded'ici un an (7,9 millions).