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Starfield : le point PlayStation 5 à J-1
Nous sommes à la veille du « second launch » de Starfield et après être revenu sur les nouveautés de la grosse mise à jour pour tous, l'équipe de Bethesda souhaite s'attarder aux features propres de la PlayStation 5 qui aura donc attendu 20 mois pour accueillir ce RPG, certes dans de meilleures conditions, et pour moins cher (49,99€).

Voici donc ce qu'évoque le trailer ci-dessous :

- Exploitation des gâchettes adaptatives.
- La couleur de la barre lumineuse indique votre état de santé.
- Le pavé tactile sert pour 4 raccourcis (dont la map).
- Les communications radios et journaux audio pourront passer par le haut-parleur DualSense.
- Enfin que ce soit pour le mode Qualité (4K/30FPS) pour le mode Performance (60FPS), chacun utilisera la technologie PSSR sur PlayStation 5 Pro pour améliorer la netteté.

Nous verrons d'ici quelques jours si le titre parvient ou non à refaire son trou dans les charts (même sur les autres supports grâce à la MAJ) car mine de rien, malgré les promesses, l'avenir semble un peu flou pour une expérience censée perdurer à coups de contenu pendant des années.

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link49
publié le 06/04/2026 à 08:50 par Gamekyo
commentaires (10)
djfab publié le 06/04/2026 à 09:00
* "chacun utilisera la technologie PSSR sur PlayStation 5 pour améliorer la netteté." -> Playstation 5 Pro

D'ailleurs je trouve que les modes qualité 30 fps n'ont plus beaucoup d'intérêt sur PS5 pro, les modes performance ayant la netteté + la fluidité.
wickette publié le 06/04/2026 à 09:13
J’ai vraiment pas aimé ce jeu, sans à priori et avec une volonté de le terminer

Le simple fait que dès 2-3h j’avais déjà un vaisseau et l’équipement pour tout faire..toutes leurs missions procédurales qui se ressemblent, le scenario tellement serie C science fiction…

Suffit de voir les joueurs actuels et la scene modding quasi desert quelques mois après sa sortie
oss137 publié le 06/04/2026 à 10:28
Ma femme vient de m'offrir une série x, pour mon anniversaire et j'ai pris le jeu à 15 balles sous blister. Il m'a toujours attiré mais les critiques mon à l'époque pas fait acheter la série x comme je le pensais, mais à ce prix ...
azerty publié le 06/04/2026 à 10:37
Le plus important c’est le PSSR mais les loading on s'en branle...
ravyxxs publié le 06/04/2026 à 10:41
*Au cas par cas...non ça ne sortira jamais sur Playstation*

C'est tout ce dont je me rappelle...
link49 publié le 06/04/2026 à 10:46
Un bon jeu malgré tout. A faire.
gat publié le 06/04/2026 à 10:53
oss137 ma femme vient de m’offrir une series x

Ta femme ne t’aime pas.
cyr publié le 06/04/2026 à 11:06
J'attends une promotion sur le store pour le reprendre .
bigb0ss publié le 06/04/2026 à 11:12
Excellent jeu, foncez
mattewlogan publié le 06/04/2026 à 12:13
Allez, souhaitons-lui bonne chance
Gras
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Starfield
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Nom : Starfield
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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