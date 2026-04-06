Starfield : le point PlayStation 5 à J-1

Nous sommes à la veille du « second launch » deet après être revenu sur les nouveautés de la grosse mise à jour pour tous, l'équipe de Bethesda souhaite s'attarder aux features propres de la PlayStation 5 qui aura donc attendu 20 mois pour accueillir ce RPG, certes dans de meilleures conditions, et pour moins cher (49,99€).Voici donc ce qu'évoque le trailer ci-dessous :- Exploitation des gâchettes adaptatives.- La couleur de la barre lumineuse indique votre état de santé.- Le pavé tactile sert pour 4 raccourcis (dont la map).- Les communications radios et journaux audio pourront passer par le haut-parleur DualSense.- Enfin que ce soit pour le mode Qualité (4K/30FPS) pour le mode Performance (60FPS), chacun utilisera la technologie PSSR sur PlayStation 5 Pro pour améliorer la netteté.Nous verrons d'ici quelques jours si le titre parvient ou non à refaire son trou dans les charts (même sur les autres supports grâce à la MAJ) car mine de rien, malgré les promesses, l'avenir semble un peu flou pour une expérience censée perdurer à coups de contenu pendant des années.