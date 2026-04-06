Starfield : le point PlayStation 5 à J-1

Nous sommes à la veille du « second launch » de Starfield et après être revenu sur les nouveautés de la grosse mise à jour pour tous, l'équipe de Bethesda souhaite s'attarder aux features propres de la PlayStation 5 qui aura donc attendu 20 mois pour accueillir ce RPG, certes dans de meilleures conditions, et pour moins cher (49,99€).
Voici donc ce qu'évoque le trailer ci-dessous :
- Exploitation des gâchettes adaptatives.
- La couleur de la barre lumineuse indique votre état de santé.
- Le pavé tactile sert pour 4 raccourcis (dont la map).
- Les communications radios et journaux audio pourront passer par le haut-parleur DualSense.
- Enfin que ce soit pour le mode Qualité (4K/30FPS) pour le mode Performance (60FPS), chacun utilisera la technologie PSSR sur PlayStation 5 Pro pour améliorer la netteté.
Nous verrons d'ici quelques jours si le titre parvient ou non à refaire son trou dans les charts (même sur les autres supports grâce à la MAJ) car mine de rien, malgré les promesses, l'avenir semble un peu flou pour une expérience censée perdurer à coups de contenu pendant des années.
D'ailleurs je trouve que les modes qualité 30 fps n'ont plus beaucoup d'intérêt sur PS5 pro, les modes performance ayant la netteté + la fluidité.
Le simple fait que dès 2-3h j’avais déjà un vaisseau et l’équipement pour tout faire..toutes leurs missions procédurales qui se ressemblent, le scenario tellement serie C science fiction…
Suffit de voir les joueurs actuels et la scene modding quasi desert quelques mois après sa sortie
C'est tout ce dont je me rappelle...
Ta femme ne t’aime pas.