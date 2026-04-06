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Cinéma : Super Mario Galaxy signe un excellent départ, même si légérement moindre que le premier
C'était le chiffre ciné attendu ce week-end et malgré quelques records par-ci par-là, Super Mario Galaxy n'aura finalement pas battu le démarrage de Super Mario Bros même si nous n'en sommes pas très loin : 372,5 millions de dollars à travers le monde pour cette suite, contre 387,8 millions pour le premier.

C'est en tout cas pour l'heure le meilleur lancement de 2026 à travers le monde, et tout de même le 5e meilleur départ de l'histoire des films d'animation (et aussi du classement Universal).

Autres actus ciné :

- Selon DanielRPK, les premiers retours des projections tests de Resident Evil sont « excellents » (à voir néanmoins si le résultat plaira aux fans).
- Directeur des programmes Amazon Prime, Peter Friedlander en est encore à étudier les différents scénarios pour l'adaptation de Mass Effect, et souhaite que le résultat plaise aux « non-joueurs ».
- Les décors pour l'adaptation Live de Elden Ring (potentiel plus gros budget de l'histoire de A24) ont été mis en place au Royaume-Uni, laissant entendre un proche début de tournage.
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link49, aeris200, gaeon
publié le 06/04/2026 à 07:58 par Gamekyo
commentaires (18)
mrvince publié le 06/04/2026 à 08:01
Y'a les déçus du 1 comme moi qui se sont pas déplacé cette fois ci. Je l'attend chez moi tranquillement.
negan publié le 06/04/2026 à 08:05
Il fera peut être pas le milliard mais il fera ses 800 a 900, et encore il ne faut pas exclure le milliard.
sonilka publié le 06/04/2026 à 08:07
Peter Friedlander en est encore à étudier les différents scénarios pour l'adaptation de Mass Effect, et souhaite que le résultat plaise aux « non-joueurs »

ME c'est du space opéra classique et le scénario n'invente rien. Que tu le reprennes ou pas, le non joueur n'y verra aucune différence, pour lui ca sera une histoire se déroulant dans un futur lointain ou différentes races cohabitent et luttent pour leur survie.
kidicarus publié le 06/04/2026 à 08:13
Cette petite différence vient peut être que cette suite a eu beaucoup moins d'avant première.

Pour ma part, je me suis régalé mais moins surpris sur l'ensemble et surtout le spoil de Fox m'a enlevé une surprise.
kujiraldine publié le 06/04/2026 à 08:16
Pour Mario Galaxy, franchement, je l'ai trouvé meilleur que le premier, que j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa et extrêmement bien fait. Un gros kiffe de gosse. Il faudrait-être stupide pour s'attendre à autre chose que ce que c'est.

J'espère que tous ces projets marcheront, tant en terme de qualité que de revenu, parce que globalement, ça ne va pas fort pour le ciné à l'international. Or en France, c'est un secteur qui recrute pas mal.
nicolasgourry publié le 06/04/2026 à 08:28
Pour moi, il atteindra le Milliard symbolique, maintenant, il y a moins l'effet de "curiosité/hype", donc je ne suis pas étonné qu'il ne fasse pas les mêmes chiffres (un peu moins), mais déjà le Milliard, c'est énorme pour une "suite".
PS : Super Mario Bros., le film avait atteint 1,3 Milliard, donc ça laisse une marge pour Super Mario Galaxy, le film pour atteindre le Milliard.
teel publié le 06/04/2026 à 08:30
Je viens de voir le premier en blue ray et j'ai été agréablement surpris.
J'ai tellement entendu du mal du film que je m'attendais a une bouse ... bah non en fait.
Alors j'imagine bien qu'il y a plein de film d'animations qui ont une meilleure histoire, mais ca reste un film mario.
L'histoire aussi basique soit elle n'empêche pas d'apprécier le film . Ca se laisse suivre honnêtement
Un peu confus par sa réputation mais bon....

Si le deuxième est aussi bon que le premier , hâte de le voir
Un bon ptit film sans prise de tête
nicolasgourry publié le 06/04/2026 à 08:30
kujiraldine Et surtout ça change des années où les adaptions au cinéma, c'était majoritairement des films pas terrible, pour être gentil.
aeris200 publié le 06/04/2026 à 08:38
Excellent depart pour Mario

Quasi equivalent au premier. Ca démontre que le public a globalement apprécie le premier et donc le tandem Nintendo / Ilumination a eu raison de proposer la meme formule pour cette suite, n'en deplaise a certain

D'ailleurs les avis positifs et negatifs sont exactement les memes que le premier. Cette formule polarise mais au vu de ce demarrage les avis positifs sont majoritaires
wickette publié le 06/04/2026 à 08:49
Tout comme les jeux mario j’attends rien niveau scenario et mise en scene, pour ça je ne suis pas déçu, on sait d’avance les atouts et faiblesses de ce film soyons franc

Si je veux ça je vois un Nolan, un Villeneuve, un Paul Anderson etc
kujiraldine publié le 06/04/2026 à 09:19
nicolasgourry : Tout à fait. Avant, c'était les films qui étaient décliné en JV. Quand le JV a pris plus de poids, on a décliné ses hits en films sans trop savoir comment procéder. On arrive maintenant à un certain savoir faire et on a des jeux qui sont très bien retranscrits film / série.

aeris200 negan kidicarus : Pour ce qui est du succès de lancement de Mario Galaxy par rapport au premier, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte actuel. On a un carburant bien plus cher, même aux USA. Ça rogne le pouvoir d'achat des gens, qui ont moins de revenu dispo pour les loisirs, à plus forte raison s'il faut rouler pour y aller, comme pour le cinéma. Le succès futur dépendra donc certainement de l'évolution des humeurs de Donald et BB.
mattewlogan publié le 06/04/2026 à 12:12
Tant mieux pour eux, le film est sympatoche sans être un grand film, c’est loin d’être la merde que certains veulent bien nous faire croire
ducknsexe publié le 06/04/2026 à 13:39
Peut-être qu’il n’atteindra pas le milliard comme son aîné, mais comme dit plus haut, il se dirigera facilement vers les 800, voir 900 millions.

Un grand film d’animation qui tombe pile à la période des vacances scolaires. Les enfants et le grand public répondent déjà présent
kikoo31 publié le 06/04/2026 à 14:00
N'en déplaise au rageux qui détruisent le film sans l'avoir vu et a ceux qui foutent un zéro car je suis meilleur que tout le monde et je suis un vrai amoureux du cinéma lol lol
gat publié le 06/04/2026 à 14:36
kikoo31 C’est vrai que sur Gamekyo, et particulièrement les fanboys (avec une vie de chiotte pour la majorité) ne chient absolument jamais mais alors JAMAIS sur des jeux auxquels ils n’ont jamais touché.
aeris200 publié le 06/04/2026 à 14:45
1.4 million d'entrées en France pour son premier weekend

https://x.com/boxofficefr/status/2041142820971426143?s=20


C'est legerement au dessus du premier (1.36 million)
jobiwan publié le 06/04/2026 à 16:47
Sérieusement, le succès d'un film se regarde en terme du nombre d'entrées qu'il fait. De ce fait, il serait plus pertinent de faire la comparaison en ce sens avec le 1.
Les prix des places de ciné ne sont pas tous au même tarif.
kikoo31 publié le 06/04/2026 à 16:56
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Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
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Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Autres versions : Switch Switch 2 -
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