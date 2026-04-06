Cinéma : Super Mario Galaxy signe un excellent départ, même si légérement moindre que le premier
C'était le chiffre ciné attendu ce week-end et malgré quelques records par-ci par-là, Super Mario Galaxy n'aura finalement pas battu le démarrage de Super Mario Bros même si nous n'en sommes pas très loin : 372,5 millions de dollars à travers le monde pour cette suite, contre 387,8 millions pour le premier.
C'est en tout cas pour l'heure le meilleur lancement de 2026 à travers le monde, et tout de même le 5e meilleur départ de l'histoire des films d'animation (et aussi du classement Universal).
Autres actus ciné :
- Selon DanielRPK, les premiers retours des projections tests de Resident Evil sont « excellents » (à voir néanmoins si le résultat plaira aux fans).
- Directeur des programmes Amazon Prime, Peter Friedlander en est encore à étudier les différents scénarios pour l'adaptation de Mass Effect, et souhaite que le résultat plaise aux « non-joueurs ».
- Les décors pour l'adaptation Live de Elden Ring (potentiel plus gros budget de l'histoire de A24) ont été mis en place au Royaume-Uni, laissant entendre un proche début de tournage.
publié le 06/04/2026 à 07:58 par Gamekyo
ME c'est du space opéra classique et le scénario n'invente rien. Que tu le reprennes ou pas, le non joueur n'y verra aucune différence, pour lui ca sera une histoire se déroulant dans un futur lointain ou différentes races cohabitent et luttent pour leur survie.
Pour ma part, je me suis régalé mais moins surpris sur l'ensemble et surtout le spoil de Fox m'a enlevé une surprise.
J'espère que tous ces projets marcheront, tant en terme de qualité que de revenu, parce que globalement, ça ne va pas fort pour le ciné à l'international. Or en France, c'est un secteur qui recrute pas mal.
PS : Super Mario Bros., le film avait atteint 1,3 Milliard, donc ça laisse une marge pour Super Mario Galaxy, le film pour atteindre le Milliard.
J'ai tellement entendu du mal du film que je m'attendais a une bouse ... bah non en fait.
Alors j'imagine bien qu'il y a plein de film d'animations qui ont une meilleure histoire, mais ca reste un film mario.
L'histoire aussi basique soit elle n'empêche pas d'apprécier le film . Ca se laisse suivre honnêtement
Un peu confus par sa réputation mais bon....
Si le deuxième est aussi bon que le premier , hâte de le voir
Un bon ptit film sans prise de tête
Quasi equivalent au premier. Ca démontre que le public a globalement apprécie le premier et donc le tandem Nintendo / Ilumination a eu raison de proposer la meme formule pour cette suite, n'en deplaise a certain
D'ailleurs les avis positifs et negatifs sont exactement les memes que le premier. Cette formule polarise mais au vu de ce demarrage les avis positifs sont majoritaires
Si je veux ça je vois un Nolan, un Villeneuve, un Paul Anderson etc
aeris200 negan kidicarus : Pour ce qui est du succès de lancement de Mario Galaxy par rapport au premier, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte actuel. On a un carburant bien plus cher, même aux USA. Ça rogne le pouvoir d'achat des gens, qui ont moins de revenu dispo pour les loisirs, à plus forte raison s'il faut rouler pour y aller, comme pour le cinéma. Le succès futur dépendra donc certainement de l'évolution des humeurs de Donald et BB.
Un grand film d’animation qui tombe pile à la période des vacances scolaires. Les enfants et le grand public répondent déjà présent
https://x.com/boxofficefr/status/2041142820971426143?s=20
C'est legerement au dessus du premier (1.36 million)
Les prix des places de ciné ne sont pas tous au même tarif.