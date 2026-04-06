Cinéma : Super Mario Galaxy signe un excellent départ, même si légérement moindre que le premier Cinéma : Super Mario Galaxy signe un excellent départ, même si légérement moindre que le premier

C'était le chiffre ciné attendu ce week-end et malgré quelques records par-ci par-là, Super Mario Galaxy n'aura finalement pas battu le démarrage de Super Mario Bros même si nous n'en sommes pas très loin : 372,5 millions de dollars à travers le monde pour cette suite, contre 387,8 millions pour le premier.



C'est en tout cas pour l'heure le meilleur lancement de 2026 à travers le monde, et tout de même le 5e meilleur départ de l'histoire des films d'animation (et aussi du classement Universal).



Autres actus ciné :



- Selon DanielRPK, les premiers retours des projections tests de Resident Evil sont « excellents » (à voir néanmoins si le résultat plaira aux fans).

- Directeur des programmes Amazon Prime, Peter Friedlander en est encore à étudier les différents scénarios pour l'adaptation de Mass Effect, et souhaite que le résultat plaise aux « non-joueurs ».

- Les décors pour l'adaptation Live de Elden Ring (potentiel plus gros budget de l'histoire de A24) ont été mis en place au Royaume-Uni, laissant entendre un proche début de tournage.