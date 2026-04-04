Crimson Desert répond encore aux demandes de la communauté avec une nouvelle MAJ

Vous reprendrez bien une nouvelle mise à jour pour Crimson Desert
en attendant l'annonce des 5 millions de ventes ? Alors c'est disponible depuis quelques heures sur tous les supports, montrant à nouveau la prise en compte des demandes de la communauté en plus de multiples corrections (et de glitch, c'est ainsi), et si vous pouvez retrouver le compte-rendu complet à cette adresse
, voici la liste des éléments à retenir :
- Option pour revenir aux mouvements classiques (d'avant la précédente MAJ).
- Pouvoir enfin masquer les casques in-game (même durant les cinématiques).
- Pas besoin d'être à l'arrêt COMPLET dans ses mouvements pour lancer une téléportation.
- Le coffre du camp, au fur et à mesure de l'évolution, grimpe à 1000 emplacements.
- Prise en compte du FSR 3 pour un meilleur upscaling même sur Xbox Series X.
- Prise en compte de la MAJ PSSR sur PlayStation 5 Pro.
- Séparation des menus sauvegarder/charger pour éviter quelques drames.
On sent que l'on arrive à la fin des améliorations souhaitées (certains réclament encore néanmoins de nouvelles options pour la caméra et la possibilité d'ajouter des marqueurs sur les chemins de la mini-map), et l'on rappellera que malgré le succès, aucun plan n'est à l'ordre du jour concernant du nouveau contenu, une grande partie des développeurs étant déjà retournés sur le chantier DokeV
.
Bonne nouvelle ça m'a énervé plus d'une fois ça
Prevenez-nous quand le jeu sera terminé.
ducknsexe Ouais c’est mal foutu. En gros, tu appuie une fois sur carré pour prendre un objet par terre et dans le même temps tu reste appuyer sur carré pour prendre les autres objets disponibles par terre sans devoir appuyer à chaque fois sur carré
La proposition n'est pas parfaite mais ça semble être un jeu solide qui fait plaisir a beaucoup de monde, avec un contenu riche. La proposition est carrément honnête et le fait qu'ils prennent en compte les retours et aussi rapidement est a applaudir
En tous cas je me le prendrai plus tard.
La tristesse mec...le jeu méritait son 6/10 point à la ligne, à présent c'est vraiment un jeu qu'on recommande, voilà tout.
Perso, je l'ai depuis le jour de sa sortie et j'en suis vraiment très content. Les mises à jour ont bien amélioré les choses mais pour pas mal de point c'est du bonus qui s'ajoute à une base déjà très solide. Le vrai problème du jeu qui sera difficile à corriger, c'est son temps de décollage.
IGN a surtout menti en expliquant voir certaines choses qui n’existent pas et en ne parlant pas de certaines zones étrangement. Bref ils n’avaient pas terminé le jeu.
??? est la ps5 normal
?
En plus, les mises à jours sont là pour améliorer l'expérience et non pas pour des bugs
Bref moi je reste d'accord avec IGN, car hormis les murs invisible que j'ai pas rencontré, la plupart des points noir étaient présent le jour J et le jeu méritait grand max 7/10 et j'étais présent sur PC donc bon...
Non y’a pas que ça et ils ont indiqué des murs invisibles là où il n’y en a pas.
Les limites de la map ? Oui comme tous les OW, pourquoi lui ?
Délit de sale gueule !
Oui dans leur test, il y a des informations mensongère à un moment faut arrêter de défendre l'indéfendable c’est factuel
Et leur note c’etait pas 7 mais 6 et 5
Sony a son propre système d’upscaling, un mélange de FSR et PSSR. La Playstation 6 sera basée sur la même technologie : FSR 4/5 + PSSR
Je n’ai jamais défendu la daube ZA, t’es un zozo.
Si on pouvait avoir le ramassage des objets avec juste carré et pas carré enfoncé ce serais cool il y a 500000 trucs à récupérer ça casse le rythme lol
mon dieu quelle horreur je sais pas si tu le fais sur PC, mais il y a déjà pas mal de mods, notamment de l' auto loot
C'est vraiment confortable pour les open worlds ou tu passes ton temps à parcourir des distances pour le loot
En tout cas, ils ont pas l'air de faire semblant. Ils corrigent le jeu à une vitesse folle. Et quand je vois qu'il a encore 200k joueurs actifs simultanés sur Steam à cette heure ci, ya pas de secret, ils font le nécessaire pour éviter que les joueurs se barrent
GG a eux! Le jeu a l'air de bcp plus plaire aux joueurs que la presse occidentale et quand c'est une prod occidentale AAA, c'est plus régulièrement le contraire qui se passe....