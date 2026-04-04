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Crimson Desert répond encore aux demandes de la communauté avec une nouvelle MAJ
Vous reprendrez bien une nouvelle mise à jour pour Crimson Desert en attendant l'annonce des 5 millions de ventes ? Alors c'est disponible depuis quelques heures sur tous les supports, montrant à nouveau la prise en compte des demandes de la communauté en plus de multiples corrections (et de glitch, c'est ainsi), et si vous pouvez retrouver le compte-rendu complet à cette adresse, voici la liste des éléments à retenir :

- Option pour revenir aux mouvements classiques (d'avant la précédente MAJ).
- Pouvoir enfin masquer les casques in-game (même durant les cinématiques).
- Pas besoin d'être à l'arrêt COMPLET dans ses mouvements pour lancer une téléportation.
- Le coffre du camp, au fur et à mesure de l'évolution, grimpe à 1000 emplacements.
- Prise en compte du FSR 3 pour un meilleur upscaling même sur Xbox Series X.
- Prise en compte de la MAJ PSSR sur PlayStation 5 Pro.
- Séparation des menus sauvegarder/charger pour éviter quelques drames.

On sent que l'on arrive à la fin des améliorations souhaitées (certains réclament encore néanmoins de nouvelles options pour la caméra et la possibilité d'ajouter des marqueurs sur les chemins de la mini-map), et l'on rappellera que malgré le succès, aucun plan n'est à l'ordre du jour concernant du nouveau contenu, une grande partie des développeurs étant déjà retournés sur le chantier DokeV.
9
Qui a aimé ?
sandman, jenicris, kalas28, link49, junaldinho, wadewilson, tynokarts, pimoody, goldmen33
publié le 04/04/2026 à 11:41 par Gamekyo
commentaires (54)
negan publié le 04/04/2026 à 11:47
Faut vraiment applaudir leur réactivité
metroidvania publié le 04/04/2026 à 12:22
GG a eux
churos45 publié le 04/04/2026 à 12:27
Super
shambala93 publié le 04/04/2026 à 12:38
Je ne sais pas si on a déjà vu des devs aussi réactifs.
ratchet publié le 04/04/2026 à 12:39
Si on pouvait avoir le ramassage des objets avec juste carré et pas carré enfoncé ce serais cool il y a 500000 trucs à récupérer ça casse le rythme lol
altendorf publié le 04/04/2026 à 12:48
ratchet Tellement !!!
thauvinho publié le 04/04/2026 à 13:19
Pas besoin d'être à l'arrêt COMPLET dans ses mouvements pour lancer une téléportation

Bonne nouvelle ça m'a énervé plus d'une fois ça
micheljackson publié le 04/04/2026 à 13:52
Merci aux béta testeurs !
Prevenez-nous quand le jeu sera terminé.
pcverso publié le 04/04/2026 à 14:13
ratchet tu prend un chien ou un chat il ramasse tout pour toi .
ducknsexe publié le 04/04/2026 à 14:26
ratchet what ?? Carré enfoncé pour ramasser des objets
altendorf publié le 04/04/2026 à 14:28
pcverso Pourtant j’ai le chien avec moi et il ramasse rien si je fais pas carré ou carré enfoncé

ducknsexe Ouais c’est mal foutu. En gros, tu appuie une fois sur carré pour prendre un objet par terre et dans le même temps tu reste appuyer sur carré pour prendre les autres objets disponibles par terre sans devoir appuyer à chaque fois sur carré
azerty publié le 04/04/2026 à 14:36
micheljackson en ce moment ils écoutent juste les joueurs et c'est cool.
pcverso publié le 04/04/2026 à 14:59
altendorf t'as de la chance moi il ramasse tout du coup je le renvoie sinon mon inventaire est pleins en 2 mn . Après je parles pendant les combats.
maxx publié le 04/04/2026 à 15:02
azerty Les gens ne font plus la différence entre améliorer un jeu parce qu'aujourd'hui c'est facilement faisable et les retours des joueurs est facile à avoir, et de corriger un jeu qui est totalement cassé parce que la sortie a ete précipitée.

La proposition n'est pas parfaite mais ça semble être un jeu solide qui fait plaisir a beaucoup de monde, avec un contenu riche. La proposition est carrément honnête et le fait qu'ils prennent en compte les retours et aussi rapidement est a applaudir
En tous cas je me le prendrai plus tard.
jaroh publié le 04/04/2026 à 15:28
C'est vrai que ça donne l'impression que le jeu est en QA
tokito publié le 04/04/2026 à 15:33
C'est évident qu'il y aura du nouveau contenu probablement via des extensions, cette aventure va durer de nombreuses années
jenicris publié le 04/04/2026 à 16:15
Top cette réactivité
mattewlogan publié le 04/04/2026 à 17:23
Je plains vraiment ceux qui l’ont fait au début lol, on va finir avec un jeu en format Easy, avec des transports des coffres de rangement, pouvoir retirer le …
altendorf publié le 04/04/2026 à 17:26
tokito Bah non justement, toute l'équipe est désormais assignée sur DokeV. Ils vont juste faire des majs, le contenu est déjà immense en lui même.
sandman publié le 04/04/2026 à 17:52
mattewlogan encore une remarque hors de propos d'un non joueur. Le jeu n'a pas changé de difficulté, et depuis day one c'est que du confort, donc y'a pas à plaindre qui que ce soit, le jeu était deja très bon dès sa sortie, et le manque du coffre personnel a été rajouté en 2 jours, donc ca va on a vraiment pas à se plaindre.
ducknsexe publié le 04/04/2026 à 18:18
altendorf OK jai vu d autre vidéo ou le joueur fais des combinaisons de touches pour réaliser des action simples. ( viser avec le tir à l'arc si je me souviens bien ) Heureusement que Pearl Abyss est très réactif sur les mises à jours.
kujiraldine publié le 04/04/2026 à 18:25
ratchet altendorf : D'accord avec vous . Petite feinte: on peut rester appuyé sur carré / X et se balader pour ramasser en boucle. C'est pas le plus simple mais ça facilite grandement l'opération.
ravyxxs publié le 04/04/2026 à 18:25
Super réactivité mais ça prouve aussi que IGN a eu raison, et ils se mangent un torrent de message négatif alors que le jour de la sortie de leur test et SURTOUT AVANT la sortie du test car y avait une note provisoire, PERSONNE, je dis bien PERSONNE n'a ouvert la bouche, car TOUS LE MONDE pleuraient pour les mêmes raison de bug, controlle etc c'était pas immonde, mais vraiment pas plaisant du tout ! Une fois les jeu corrigé avec deux gros patchs, ça commence à mal parler d'IGN....et ces derniers avec autant de pression et j'imagine des lettres de menace, se retrouve en position de peut être refaire un test..

La tristesse mec...le jeu méritait son 6/10 point à la ligne, à présent c'est vraiment un jeu qu'on recommande, voilà tout.
azerty publié le 04/04/2026 à 18:36
ravyxxs c'est subjectif, les mecs que j’écoute on kiffer, IGN rien à cirer. Fallait faire un test working progress vu que personne ne l'avait fini...ça c'est une honte par contre.
kujiraldine publié le 04/04/2026 à 18:48
ravyxxs azerty : Sur le 6/10, je ne serais pas aussi catégorique. Pas mal de test on mis une note supérieure avec la même version de test. Ils y a même une une mise à jour qui a flingué les sauvegardes des testeurs. Il y a ceux qui ont pris leur mal en patience et ceux qui se sont arrêtés là.

Perso, je l'ai depuis le jour de sa sortie et j'en suis vraiment très content. Les mises à jour ont bien amélioré les choses mais pour pas mal de point c'est du bonus qui s'ajoute à une base déjà très solide. Le vrai problème du jeu qui sera difficile à corriger, c'est son temps de décollage.
mattewlogan publié le 04/04/2026 à 19:02
sandman je suis à 80h haha clairement ils ont nerf les boss mdr
sandman publié le 04/04/2026 à 19:14
mattewlogan tu me sortiras la note du patch qui indique le nerf des boss, parce que je vois aucun patch qui indique un nerf de la difficulté des boss.
kratoszeus publié le 04/04/2026 à 19:23
Donc le jeu n'etait pas en PSSR 2 sur pro ? vivement les comparo
marcelpatulacci publié le 04/04/2026 à 19:29
bien bien...c'est quoi leurs marque de café ?
shambala93 publié le 04/04/2026 à 19:35
ravyxxs
IGN a surtout menti en expliquant voir certaines choses qui n’existent pas et en ne parlant pas de certaines zones étrangement. Bref ils n’avaient pas terminé le jeu.
thelastone publié le 04/04/2026 à 19:55
Une dinguerie
midomashakil publié le 04/04/2026 à 19:56
- Prise en compte du FSR 3 pour un meilleur upscaling même sur Xbox Series X.
??? est la ps5 normal
?
zekk publié le 04/04/2026 à 21:15
ravyxxs comme le dit shambala93 IGN et gamekult, ont mentis, ils ont inventer des choses et des limites, ils ont dit des choses qui sont facilement démontable, c’est juste une honte absolue de sortir ce genre de tests et ils devraient au minimum présenter des excuses !

En plus, les mises à jours sont là pour améliorer l'expérience et non pas pour des bugs
ravyxxs publié le 04/04/2026 à 23:08
zekk shambala93 Si vous parlez du passage des murs invisible, non c'est pas un mensonge, y en a. Après c'est normal je dirais.
zekk publié le 04/04/2026 à 23:24
ravyxxs où ?
ravyxxs publié le 05/04/2026 à 00:02
zekk j'avais cru entendre que des joueurs ont accusé IGN d'avoir dit qu'il y avait des murs invisible sur la map, je demande si il s'agit de ça, car j'ai vu les murs invisible, mais c'est pas dramatique en fait.
zekk publié le 05/04/2026 à 00:03
ravyxxs il faudra toujours me dire où ça... j’ai 30h et je n'en ai pas vu un, Gamekult en a fait un gros gros défaut du jeu
ravyxxs publié le 05/04/2026 à 00:20
zekk Avec un monde aussi gigantesque tu penses qu'on va tous tomber sur ce genre de glitch ? Ils ont testé le tout avant les patchs, qui sait, je vois pas pourquoi mentir,c 'est ridicule, car les murs invisible c'est quasi courant voir limite impossible à éviter à moins de s'appeler Rockstar. Un mur invisible ça peut être entre deux rocher, ou dans un donjon en escaladant, ça peut être partout en fait...

Bref moi je reste d'accord avec IGN, car hormis les murs invisible que j'ai pas rencontré, la plupart des points noir étaient présent le jour J et le jeu méritait grand max 7/10 et j'étais présent sur PC donc bon...
shambala93 publié le 05/04/2026 à 00:23
ravyxxs
Non y’a pas que ça et ils ont indiqué des murs invisibles là où il n’y en a pas.

Les limites de la map ? Oui comme tous les OW, pourquoi lui ?

Délit de sale gueule !
zekk publié le 05/04/2026 à 00:32
ravyxxs justement pourquoi le noter comme gros défauts? Tu réponds un peu à côté là, désolé

Oui dans leur test, il y a des informations mensongère à un moment faut arrêter de défendre l'indéfendable c’est factuel

Et leur note c’etait pas 7 mais 6 et 5
shido publié le 05/04/2026 à 07:42
Le délit de sale gueule que subit ce jeu , c'est lunaire quand même , les même qui défendait haut et fort pokemon ZA
thauvinho publié le 05/04/2026 à 07:46
ravyxxs Par exemple dans leur test, Gamekult dit qu'on est pas libre d'aller visiter le désert en début de jeu, et ... C'est faux. Il parle de faux open world, alors que c'est faux, tu peux aller partout sans contraintes. J'ai relu leur test hier, et franchement là je suis à 90h de jeux, il raconte vraiment n'importe quoi sur beaucoup de choses, patch ou pas. Il ne parle en plus que de choses ou boss sur tu croisé en début de jeu donc il a vraiment pas du aller bien loin. Après je le redis, moi je trouve le jeu exceptionnel, c'est exactement ce que j'attendais. MAIS il n'est pas parfait et je comprends que ça plaise pas à tout le monde
reflexion publié le 05/04/2026 à 08:42
Personnellement, je trouve le jeu franchement impressionnant. Prenant, beau, riche, captivant, avec des combats mémorables. Pour moi c'est tout simplement mon préféré (même si je n'ai que 20h de jeu actuellement) et j'ai 50 ans, j'en ai joué à des jeux...
azerty publié le 05/04/2026 à 10:17
marcelpatulacci les Asiats ils taffent, c'est pas des branleurs qui se plaignent.
pcverso publié le 05/04/2026 à 10:45
reflexion et le pire cest que cest de mieux en mieux
marcelpatulacci publié le 05/04/2026 à 10:46
azerty Asiats ? je connais pas cette marque de café mais je vais essayer
azerty publié le 05/04/2026 à 11:13
marcelpatulacci t'es déjà allez en Asie ?
marcelpatulacci publié le 05/04/2026 à 11:50
azerty
zboubi480 publié le 05/04/2026 à 12:08
midomashakil la Playstation 5 n'est pas compatible avec FSR3, on le sait depuis des années.
Sony a son propre système d’upscaling, un mélange de FSR et PSSR. La Playstation 6 sera basée sur la même technologie : FSR 4/5 + PSSR
shambala93 publié le 05/04/2026 à 13:05
shido
Je n’ai jamais défendu la daube ZA, t’es un zozo.
51love publié le 05/04/2026 à 13:07
ratchet

Si on pouvait avoir le ramassage des objets avec juste carré et pas carré enfoncé ce serais cool il y a 500000 trucs à récupérer ça casse le rythme lol


mon dieu quelle horreur je sais pas si tu le fais sur PC, mais il y a déjà pas mal de mods, notamment de l' auto loot

C'est vraiment confortable pour les open worlds ou tu passes ton temps à parcourir des distances pour le loot

En tout cas, ils ont pas l'air de faire semblant. Ils corrigent le jeu à une vitesse folle. Et quand je vois qu'il a encore 200k joueurs actifs simultanés sur Steam à cette heure ci, ya pas de secret, ils font le nécessaire pour éviter que les joueurs se barrent

GG a eux! Le jeu a l'air de bcp plus plaire aux joueurs que la presse occidentale et quand c'est une prod occidentale AAA, c'est plus régulièrement le contraire qui se passe....
judebox publié le 05/04/2026 à 15:55
Il y a toujours un vent de malade dans le jeu ou pas?
shido publié le 05/04/2026 à 15:58
shambala93 tu es bourrée ? je parle des mecs qui tombent aujourd'hui sur Crimson , c'était les même qui défendait ZA .
zanpa publié le 05/04/2026 à 17:46
le plus gros defaut pour moi pour l'instant excepté les quêtes MMO qui sont vraiment pas folle, ce sont les combats de boss qui sont trop brouillon ... tu te fais bully comme pas possible avec tous les effets technique c'est un gros bordel je trouve, c'est pas agréable
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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