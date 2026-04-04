Crimson Desert répond encore aux demandes de la communauté avec une nouvelle MAJ

Vous reprendrez bien une nouvelle mise à jour pouren attendant l'annonce des 5 millions de ventes ? Alors c'est disponible depuis quelques heures sur tous les supports, montrant à nouveau la prise en compte des demandes de la communauté en plus de multiples corrections (et de glitch, c'est ainsi), et si vous pouvez retrouver le compte-rendu complet, voici la liste des éléments à retenir :- Option pour revenir aux mouvements classiques (d'avant la précédente MAJ).- Pouvoir enfin masquer les casques in-game (même durant les cinématiques).- Pas besoin d'être à l'arrêt COMPLET dans ses mouvements pour lancer une téléportation.- Le coffre du camp, au fur et à mesure de l'évolution, grimpe à 1000 emplacements.- Prise en compte du FSR 3 pour un meilleur upscaling même sur Xbox Series X.- Prise en compte de la MAJ PSSR sur PlayStation 5 Pro.- Séparation des menus sauvegarder/charger pour éviter quelques drames.On sent que l'on arrive à la fin des améliorations souhaitées (certains réclament encore néanmoins de nouvelles options pour la caméra et la possibilité d'ajouter des marqueurs sur les chemins de la mini-map), et l'on rappellera que malgré le succès, aucun plan n'est à l'ordre du jour concernant du nouveau contenu, une grande partie des développeurs étant déjà retournés sur le chantier