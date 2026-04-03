State of Decay 3 est toujours en vie, et va même être bientôt jouable en Alpha Test
On ne pensait pas le voir dans l'actualité de si tôt surtout avec un planning Xbox particulièrement chargé au niveau des IP historiques mais c'est avec surprise que State of Decay 3 refait soudainement parler de lui, non pas avec un trailer et encore moins une date, mais pour annoncer le lancement d'une Alpha Test courant mai 2026 dont les inscriptions sont ouvertes à cette adresse.
D'autres « opportunités » du genre auront lieu tout au long de l'année, prouvant que les choses avancent bien pour ce troisième épisode toujours orienté survie/gestion et bien évidemment jouable à 4 en coopération.
Bordel...et à côté ça ferme Bluepoint au lieu de mettre des règles stricte et une dernière chance....
Y a pas à dire, ils se sont bien branlé l'équipe de SOD.
Sinon c'est très prometteur
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Une Alpha à tout casser tu mets 1-2 ans à sortir de là...ils prennent plus de 6 ans !!!!
Pour vous donnez un ordre d'idée de malade, Star Citizen est ENCORE en Alpha 4.7.....4.7 !!!!!! Depuis autant d'année...
L'impatience ?? Non les gars faut peser parfois, là c'est trop je trouve, ce SOD je lui souhaite bon courage car il va arrivé à un moment dans l'industrie où les jeux du genre ne marcheront plus et les boss comme Day Z,Rust,SCUM, Zomboid ou Deadside auront déjà tout raffler en terme d'audience, qu'il restera que des miettes à SOD pour raffler 9000-10 000 joueurs journaliers jusqu'à mourir à petit feu comme Marathon en fait !
ca par contre... ca fait peur , j'ai peur d'une sea of thieve ou simplement d'un jeu en manque de contenu a sa sortie
Sea of Thieves, se faisait lyncher, car ils ne faisaient des updates que sur le travail de l'eau lol via Twitter,y avait rien de concret.
"most of us have been working on SOD2 updates"
Franchement je comprends pas, le jeu aurait dû sortir depuis un moment, histoire de marcher sur les tenors du jeu qui eux aussi ont abusé sur les phases ALPHA via Steam. Sachant que le jeu a, à mon avis, une plastique meilleur que beaucoup de jeu dans le genre.
J'ai compris y a pas longtemps que laisser des jeux en ALPHA depuis des lustres et avoir une audience toujours présente et qui supporte rapporte beaucoup d'argent sur le long terme que sortir d'un coup le jeu sans alpha.
Bref comme tu dis on verra
Hein désolé mais on est en 2026, c'est pas les jeux à la State of Decay qui manquent aujourd'hui sur la scène Indépendante. Tu secoues un arbre et il y'en a 10 qui tombent quoi...
Il y'a limite des jeux de survie/gestion développé par 3 pingouins qui sont plus prometteurs que State of Decay 3 et à ce rythme ils sortiront avant celui-ci !
J'espère que la carte du 3 sera plus un open world géant que 5 maps séparées comme dans le 2.
philanthropy35
Tous les studios ne sont pas les mêmes et ne bossent pas pareil.
Sinon, je veux bien les titres à la SoD par dizaine et plus prometteurs.
Tout le monde bosse pas pareil ? C'est plutôt que certains maîtrisent le développement et la communication de leur propre jeu !
Si en 2026 t'arrives pas à trouver facilement des jeux de survie/gestion solo et multijoueur dans un univers zombie, on peut rien faire pour toi...
C'est pas comme si ça faisait plusieurs années que c'était essoré jusqu'à la moelle !
Puis bon Project Zomboid à un State of Decay à chaque doit de pied...
Oui, Project Zomboid... Oui, c'est très SoD.
Merci...
Première phrase de la page steam, avec plus de 150 000 avis en très positif..
Avant de rire au bec de philanthropy35 faudrait se renseigner un minimum non ?
Après si tu parles du visuel, ok je te l'accorde
Je connais le jeu, merci.
Mais si je te demande un jeu style Elden Ring, tu vas pas me sortir Blasphemous... Si?
Donc bon... Le gars te sort que des jeux comme SoD y en a des dizaines et fini par me sortir un jeu qui a comme point commun le survival zombies... Oui, ok.
Ton exemple de Blasphemous est très mauvais. Le thème est proche de Souls like, le jeu en lui même est un jeu plate forme.....Rien à voir pour le coup.