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State of Decay 3 est toujours en vie, et va même être bientôt jouable en Alpha Test
On ne pensait pas le voir dans l'actualité de si tôt surtout avec un planning Xbox particulièrement chargé au niveau des IP historiques mais c'est avec surprise que State of Decay 3 refait soudainement parler de lui, non pas avec un trailer et encore moins une date, mais pour annoncer le lancement d'une Alpha Test courant mai 2026 dont les inscriptions sont ouvertes à cette adresse.

D'autres « opportunités » du genre auront lieu tout au long de l'année, prouvant que les choses avancent bien pour ce troisième épisode toujours orienté survie/gestion et bien évidemment jouable à 4 en coopération.



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Qui a aimé ?
thauvinho, torotoro59, spartan1985, tripy73, jaysennnin, xynot, zybear, junaldinho
publié le 03/04/2026 à 15:17 par Gamekyo
commentaires (32)
rogeraf publié le 03/04/2026 à 15:38
Enfin des nouvelles
torotoro59 publié le 03/04/2026 à 15:39
J'espère qu'il sera plus ambitieux.
thedoctor publié le 03/04/2026 à 15:42
Bonne nouvelle.
jaysennnin publié le 03/04/2026 à 15:45
le jeu que j'attends le plus
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 15:54
Les gars bossent dessus plus ou moins depuis 2018-2019, aujourd'hui ça parle d'Alpha

Bordel...et à côté ça ferme Bluepoint au lieu de mettre des règles stricte et une dernière chance....

Y a pas à dire, ils se sont bien branlé l'équipe de SOD.
kinectical publié le 03/04/2026 à 16:10
Alors sorti pour 2030 peuvent aller se faire foutre ouais
clad80 publié le 03/04/2026 à 17:43
Le jeu sera t-il jouable en solo et hors ligne comme les précédents ? ou ça sera full multi à 4 joueurs ?
negan publié le 03/04/2026 à 17:47
Selon les dernières rumeurs il est prévu dans les 2 ans, je comprend pas pourquoi ca râle car un développeur fait des tests.

Sinon c'est très prometteur

https://pbs.twimg.com/media/HE_cXQdXUAAHXSN?format=jpg&name=4096x4096

https://pbs.twimg.com/media/HE_cbm4WkAAHa4O?format=jpg&name=4096x4096

https://pbs.twimg.com/media/HE_cbm-XwAACADb?format=jpg&name=4096x4096

https://pbs.twimg.com/media/HE_cbn0bYAAnH2j?format=jpg&name=4096x4096

https://pbs.twimg.com/media/HE_lV8SaIAA2slf?format=jpg&name=4096x4096

https://pbs.twimg.com/media/HE_lV8Ra4AE3D7K?format=jpg&name=4096x4096

https://pbs.twimg.com/media/HE_lV86bEAArNoy?format=jpg&name=large
suikoden publié le 03/04/2026 à 18:11
Ouiiiiii
zekk publié le 03/04/2026 à 18:46
negan tu sais bien que les joueurs sont impatients ça a l’air effectivement très sympa, j’ai trouvé que le deuxième avait de bonnes idées, mais pas assez bien exploités, mais le potentiel est là
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 19:36
negan zekk Moi je râle pas, je met ma main à couper que le jeu sera moyen voir mauvais, tu mets pas 9 ans, si on considère qu'ils ont commencé en 2018 et sorti le trailer en 2020, pour sortir une ALPHA les gars,pas une BETA,une ALPHA s'il vous plaît. Il s'agit pas d'être impatient, mais c'est un studio tout simplement très très mal géré, Microsoft aurait dû les faire sauter au lieu de viser des studios qui sortaient EUX des jeux comme Tango ou essayait encore avec Fable Legends comme Lionhead.

Une Alpha à tout casser tu mets 1-2 ans à sortir de là...ils prennent plus de 6 ans !!!!

Pour vous donnez un ordre d'idée de malade, Star Citizen est ENCORE en Alpha 4.7.....4.7 !!!!!! Depuis autant d'année...

L'impatience ?? Non les gars faut peser parfois, là c'est trop je trouve, ce SOD je lui souhaite bon courage car il va arrivé à un moment dans l'industrie où les jeux du genre ne marcheront plus et les boss comme Day Z,Rust,SCUM, Zomboid ou Deadside auront déjà tout raffler en terme d'audience, qu'il restera que des miettes à SOD pour raffler 9000-10 000 joueurs journaliers jusqu'à mourir à petit feu comme Marathon en fait !
skuldleif publié le 03/04/2026 à 20:12
ravyxxs jai pas compris une alpha 1 an avant la sortie c'est normal et on savait deja que le jeu sortait en 2027
skuldleif publié le 03/04/2026 à 20:17
EN revanche le truc qui me fait ticker c'est "most of us have been working on SOD2 updates"
ca par contre... ca fait peur , j'ai peur d'une sea of thieve ou simplement d'un jeu en manque de contenu a sa sortie
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 21:20
skuldleif Non c'est pas normal, je t'invites à regarder le processus de développement de jeu,si le jeu sort en 2027 il devrait être en BETA 1.0 à la limite,en dessous c'est ALPHA donc depuis des lustres !!!!!!!! On est pas sur du Star Citizen là niveau ambition, c'est juste un studio gérer avec deux pieds gauche. Regarde par exemple Horizon Zero dawn le premier, excellent exemple, le temps que ça a pris, les idées, les concepts,les pré alpha, puis beta etc pour arriver au final. Le tout jusqu'à la sortie, parfaitement maitrisé.

Sea of Thieves, se faisait lyncher, car ils ne faisaient des updates que sur le travail de l'eau lol via Twitter,y avait rien de concret.
skuldleif publié le 03/04/2026 à 21:30
ravyxxs je sais pas je jugerai a sa sortie , d'ici la meme sans parler d'alpha ils mont refroidi avec juste cette phrase
"most of us have been working on SOD2 updates"
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 22:17
skuldleif L'équipe est si petite pour allouer autant de temps à SOD2 niveau mise à jour ?

Franchement je comprends pas, le jeu aurait dû sortir depuis un moment, histoire de marcher sur les tenors du jeu qui eux aussi ont abusé sur les phases ALPHA via Steam. Sachant que le jeu a, à mon avis, une plastique meilleur que beaucoup de jeu dans le genre.

J'ai compris y a pas longtemps que laisser des jeux en ALPHA depuis des lustres et avoir une audience toujours présente et qui supporte rapporte beaucoup d'argent sur le long terme que sortir d'un coup le jeu sans alpha.

Bref comme tu dis on verra
philanthropy35 publié le 03/04/2026 à 22:19
Mouais désolé mais les images plus haut cassent pas des briques. Encore plus pour un jeu qui prends autant de temps de développement...

Hein désolé mais on est en 2026, c'est pas les jeux à la State of Decay qui manquent aujourd'hui sur la scène Indépendante. Tu secoues un arbre et il y'en a 10 qui tombent quoi...

Il y'a limite des jeux de survie/gestion développé par 3 pingouins qui sont plus prometteurs que State of Decay 3 et à ce rythme ils sortiront avant celui-ci !
edarn publié le 03/04/2026 à 22:22
Bien aimé SoD2.

J'espère que la carte du 3 sera plus un open world géant que 5 maps séparées comme dans le 2.

philanthropy35
Tous les studios ne sont pas les mêmes et ne bossent pas pareil.

Sinon, je veux bien les titres à la SoD par dizaine et plus prometteurs.
ootaniisensei publié le 03/04/2026 à 22:26
C'est le jeu xbox qui m'intéresse le moins et bien entendu c'est le seul qu'ils annulent pas contre vents et marais
philanthropy35 publié le 03/04/2026 à 22:47
Annoncé il y'a bientôt 6 ans, ça fait peur la soit-disante sortie dans les 2 ans, ça ferait 8 ans de développement...

Tout le monde bosse pas pareil ? C'est plutôt que certains maîtrisent le développement et la communication de leur propre jeu !

Si en 2026 t'arrives pas à trouver facilement des jeux de survie/gestion solo et multijoueur dans un univers zombie, on peut rien faire pour toi...
C'est pas comme si ça faisait plusieurs années que c'était essoré jusqu'à la moelle !

Puis bon Project Zomboid à un State of Decay à chaque doit de pied...
coconutsu publié le 03/04/2026 à 22:59
torotoro59 Le jeu est annoncé comme un AAA depuis le début donc oui.
edarn publié le 03/04/2026 à 23:29
philanthropy35
Oui, Project Zomboid... Oui, c'est très SoD.
Merci...
ravyxxs publié le 04/04/2026 à 08:22
edarn Project Zomboid is the ultimate in zombie survival.

Première phrase de la page steam, avec plus de 150 000 avis en très positif..

Avant de rire au bec de philanthropy35 faudrait se renseigner un minimum non ?

Après si tu parles du visuel, ok je te l'accorde
torotoro59 publié le 04/04/2026 à 09:42
coconutsu on verra ça parce que le 2 a bien downgrade au fur et à mesure du développement jusqu'à sa sortie. Les images ici n'augurent rien de terriblement supérieur au 2, je sais alpha mais quand même ils y a peu d'évolution visuel depuis le 1er
skuldleif publié le 04/04/2026 à 11:40
ravyxxs j'ai ecouté l'interview selon le gars la beta test arrivera cette annee aussi
edarn publié le 04/04/2026 à 13:36
ravyxxs
Je connais le jeu, merci.

Mais si je te demande un jeu style Elden Ring, tu vas pas me sortir Blasphemous... Si?

Donc bon... Le gars te sort que des jeux comme SoD y en a des dizaines et fini par me sortir un jeu qui a comme point commun le survival zombies... Oui, ok.
ravyxxs publié le 04/04/2026 à 18:29
skuldleif aah ok cool alors, le jeu sortira surement en 2027 alors.

Ton exemple de Blasphemous est très mauvais. Le thème est proche de Souls like, le jeu en lui même est un jeu plate forme.....Rien à voir pour le coup.
thedoctor publié le 05/04/2026 à 05:41
En espérant un suivi, aussi soigné que le 2
mibugishiden publié le 05/04/2026 à 07:46
Ce sera moyen comme le 1 et 2, je pige pas que MS n'aient pas mis fin à la fete alors qu'ils ont eu la main plus lourde avec des studios plus talentueux.
romgamer6859 publié le 05/04/2026 à 14:04
skuldleif le 2 était très bon, bonne gestion des survivants et de la base, je capte pas ce que les gens recherchent, évidemment que ce ne sera pas la claque graphique, oui et?
skuldleif publié le 05/04/2026 à 18:58
mibugishiden parceque tu dis des betises voila pourquoi
skuldleif publié le 05/04/2026 à 19:00
romgamer6859 j'ai pas besoin que ce soit une claque perso , juste qu'il soit plus digne d'un first party que ce qu'etait sod2 au launch
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State of Decay 3
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Nom : State of Decay 3
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Undead Labs
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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