State of Decay 3 est toujours en vie, et va même être bientôt jouable en Alpha Test

On ne pensait pas le voir dans l'actualité de si tôt surtout avec un planning Xbox particulièrement chargé au niveau des IP historiques mais c'est avec surprise querefait soudainement parler de lui, non pas avec un trailer et encore moins une date, mais pour annoncer le lancement d'une Alpha Test courant mai 2026 dont les inscriptions sont ouvertesD'autres « opportunités » du genre auront lieu tout au long de l'année, prouvant que les choses avancent bien pour ce troisième épisode toujours orienté survie/gestion et bien évidemment jouable à 4 en coopération.