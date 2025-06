Aux USA comme ailleurs, la Nintendo Switch 2 est le meilleur lancement de l'histoire Aux USA comme ailleurs, la Nintendo Switch 2 est le meilleur lancement de l'histoire

Aux USA comme un peu partout ailleurs en fait (France comme Japon notamment), la Nintendo Switch 2 s'accapare du statut de meilleur lancement de l'histoire des consoles avec 1,1 million d'unités écoulées lors de sa semaine de sortie (donc en 3 jours en fait), battant le record établi par la PlayStation 4 et encore une fois, cette donnée d'inclus pas les ventes directes via le Nintendo Store.



79 % des possesseurs de la console ont naturellement craqué pour Mario Kart World (bundle ou seul, mais sans compter le dématérialisé), et les deux autres meilleures ventes physiques sont actuellement Cyberpunk 2077 et la réédition de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.



Davantage d'informations tomberont d'ici la fin du mois, mais il faudra attendre le vrai rapport de Nintendo cet été pour avoir des détails sur les ventes softwares.