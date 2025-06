Black Myth Wukong enfin daté sur Xbox Series

Officiellement, ça a beau répéter que non, il n'y a jamais eu de contrat d'exclusivité temporaire entre Sony et Game Science pour, et si le doute a persisté encore plus avec les bruits de couloir, la dernière annonce nous pousse à dire qu'il ne faut pas non plus nous prendre pour plus bêtes que nous le sommes : la version Xbox Series est annoncée pour le 20 août 2025, un an jour pour jour après celles sur PC/PS5.Rien de plus à dire, pas encore de trailer, mais une ouverture des précos le 18 juin.