[RUMEUR] Call of Duty : Corée du Nord et Corée du Sud mises en avant pour l'épisode de 2026 [RUMEUR] Call of Duty : Corée du Nord et Corée du Sud mises en avant pour l'épisode de 2026

Réputé dans le milieu de la franchise, l'insider « The Ghost of Hope » revient évoquer l'épisode 2026 de Call of Duty (pas celui de cette année) pour nous apprendre que le jeu se nommera Modern Warfare IV… ou plutôt Modern Warfare 사 (donc 4 en coréen, ce qui ne va pas arranger grand-monde pour les bases de données).



L'explication, vous l'avez compris, c'est que ce chapitre qui fera directement suite à MWIII mettra en avant la Corée du Nord comme la Corée du Sud durant sa campagne, avec 3 factions réunies pour faire face à Makarov et ses envies de WW3, le tout avec des technologies mixant modernité et armes futuristes.



Pour rappel, selon les mêmes sources, Call of Duty 2026 serait également en développement sur Xbox Next Gen, ce qui ne veut pas forcément dire que cette dernière répondra présent en fin d'année prochaine (peut-être quelques mois après).