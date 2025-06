Toujours plus de défis bonus pour Astro Bot

Pendant que la Team Asobi travaille en douce sur on ne sait encore quoi, le développeur a la bonne idée de continuer de nous faire patienter avec une nouvelle MAJ gratuite deprévue le 10 juillet et ajoutant encore 5 autres challenges en plus d'autant de bots (dont l'héroïne de, forcément).Bonux : la jolie DualSense Collector sera remise en vente d'ici la fin d'année, avec un nouvel élément esthétique sur le touch pad.