Atomic Heart : une suite... et un spin-off GAAS

On peut dire que ça bosse dur chez les russes de Mundfish qui seulement 2 ans après(sans oublier plusieurs DLC entre temps) nous annonce déjà une suite hautement plus ambitieuse en terme de gameplay, de narration de mise en scène, mais pour l'heure sans date de sortie aussi bien sur PC que « consoles » (on imagine donc PS5/XBS).Le plus fou reste que l'équipe ne s'est pas contenté de cela en annonçant simultanément, un GAAS shoot/RPG situé dans le même univers quemais plus précisément sur un mystérieux cube à la topographie changeante, comme si c'était un rubicube géant fourni avec son propre écosystème. Pas de date non plus.