[RAPPEL] Conférence Summer Game Fest à 23h00

Après un State of Play pas incroyablement marquant mais néanmoins sympathique, on passe ce soir au deuxième gros morceau du Summer Game Fest avec la conférence de Geoff Keighley, soit un enchaînement de 2 heures de bande-annonces à en refiler parfois l'indigestion, encore plus quand suit derrière du medley indé.Espérons quelques perles juteuses dans le lot, dont officiellement du, et pourquoi pasvu le rendez-vous loupé de mercredi.