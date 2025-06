Game Pass : les prochains jeux du service, dont 4 Day One, du Baldur's Gate et du Barbie aussi Game Pass : les prochains jeux du service, dont 4 Day One, du Baldur's Gate et du Barbie aussi

Xbox nous délivre la liste de ses prochains jeux Game Pass avec quand même 4 Day One pour bien la première moitié du mois de juin, accompagné des versions consoles des premiers Baldur's Gate pour retrouver « Imoeeeeeeen » et même un jeu Barbie. Pour les fans.



Game Pass PC & Ultimate :



- Baldur's Gate I & II Enhanced Edition (5 juin, déjà dispo sur PC)

- Warhammer 40.000 : Space Marine – Master Crafted Edition (10 juin)

- Barbie Projet Friendship (11 juin)

- Kingdom Two Crowns (11 juin uniquement PC)

- EA Sports FC 25 (12 juin)

- The Alters (13 juin)

- FBC Firebreak (13 juin)

- Crash Bandicoot 4 (17 juin)

- Lost in Random : The Eternal Die (17 juin)



Game Pass Standard :

- Baldur's Gate I & II Enhanced Edition (5 juin)

- Barbie Projet Friendship (11 juin)

- Crash Bandicoot 4 (17 juin)