Mortal Kombat prépare sa ''Kollection'' ultime

C'est dans une collaboration surprise avec Warner Bros. Games que Digital Eclipse (donc Atari) a officialisé un truc en rumeur depuis très longtemps : une compilation de luxe pour rendre hommage à la franchise, et il faut bien avouer que les choses n'ont pas été faites à moitié.Notez donc, sachant que chaque version décrite sera proposée :(Arcade, SNES, MegaDrive, GameBoy, Game Gear)(Arcade, SNES, MegaDrive, GameBoy, 32X)(Arcade, SNES, MegaDrive)(Arcade, SNES)(Arcade)(GameBoy Advance)(GameBoy Advance)(GameBoy Advance)Et « bien d'autres à venir » on nous promet.Le peuple réclame donc les monumentsetPour la culture.Enfin, l'enrobage de cettene sera pas en reste avec :- Rollback Network Online pour une partie des jeux.- Un gros documentaire sur toute l'histoire de la franchise.- Des vidéos d'archives.- Pleins d'interviews, anciennes et toutes neuves.- Des concepts-arts à gogo.- Des guides lore & personnages pour enfin tout saisir du scénario.Sortie prévue en fin d'année sur tous les supports.