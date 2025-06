Mortal Shell II annoncé avec un premier trailer

Bientôt 5 ans après ses débuts et la constitution d'une bonne petite communauté, la franchiseva accueillir un deuxième épisode confirmé durant la conférence SGF avec une première bande-annonce que voici.Une suite qui se voudra bien plus libre dans sa progression sans abandonner son aspect ironiquement « compact » (c'est davantage des zones interconnectées quoi) avec davantage de libertés dans l'évolution du matos et plus de 60 donjons à découvrir.Sortie prévue pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.