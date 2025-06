Metal Gear Solid Delta : la bande-annonce du State of Play + retour surprise de Metal Gear Online ?

Pas d'extension dedurant le State of Play mais tout de même du Konami avec une nouvelle bande-annonce deincluant un aperçu plus concret du mode « Snake VS Monkey », déjà présent à l'époque et objet d'un partenariat avec PlayStation pour inclure du. Notons que ce clin d'oeil ne sera évidemment présent que sur PC/PS5, tandis que la version Xbox Series remplacera les macaques par Bomberman.Mais le plus important vous le noterez, c'est le teasing à la fin, semblant confirmer le retour du mode! A vérifier néanmoins d'ici le lancement prévu le 28 août.