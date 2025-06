Lies of P : Overture confirme son shadow-drop

Surprise sans en être une à cause d'un leak il y a quelques heures, l'extension dedéboule donc en shadow-drop sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, promettant des heures de gameplay dans un contexte de préquelle avec en bonus deux modes de type Boss Rush.Pour rappel, l'extension est accompagnée d'une mise à jour même pour le jeu de base ajoutant un mode « Facile » et « Très Facile », le terme restant relatif vu le genre. A vérifier quoi.