Romeo is a Dead Man : la nouvelle licence de Suda51

Durant la bande-annonce de, on ne pouvait que se dire face au mélange esthétique et l'aspect WTF « ça, ça pue le Suda51 ». Et c'est le cas. Ici, le joueur incarnera un agent spécial bloqué entre la vie et la mort suite à un paradoxe temporel, possédant désormais la technologie pour débusquer les plus gros criminels à travers divers mondes parallèles, comme un mélange entreetmais pas que : on en vient presque à se demander si le délire multivers ne sera pas l'occasion de placer quelques clins d'oeil, comme la mention d'une certaine Juliet (héroïne deon rappelle).Bref, ça sort l'année prochaine sur PC/PS5/XBS et on espère que le fun sera au rendez-vous.