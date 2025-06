Digimon Story - Time Stranger : un trailer, une date, plein de versions et du bon vieux 30FPS

Retour sur un autre élément du dernier State of Play avec une bande-annonce deprofitant du fait qu'un certain jeu de Rockstar a laissé un grand vide en fin d'année pour se placer en sifflotant le 3 octobre. Le même mois quecertes, mais faut bien trouver une place à un moment.Les précommandes sont ouvertes et on ne change pas une formule qui gagne (même si en fait perdante de temps à autres) avec un sacré bordel pour s'y retrouver.- 69,99€- Le jeu de base- Un skin, un pack d'objets et deux versions Black de Digimon en bonus de préco (*).(*) Concernera toutes les autres éditions.- 99,99€- Le contenu de la version standard- Un autre pack d'objets- Le Season Pass (3 DLC scénarisés + 5 bestioles)- 119,99€- Le contenu des versions Standard et Digital Deluxe- Un pack de 12 costumes + 3 missions- Un pack de musiques (Cyber Sleuth)- Accès anticipé à Agumon et Gabumon- 1 carte collector pour la version physique- 199,99€ (uniquement sur le site officiel de Bandai Namco)- Tout le contenu des versions Standard, Deluxe et Ultimate- Une statuette de 15 centimètres- Un artbook de 100 pages- Un pack de cartes collectorUn sacré travail sur la forme mais qu'on ne retrouvera malheureusement pas du côté de l'optimisation : si tous les supports proposeront la 4K (hors Series S évidemment), sachez que ce sera uniquement en 30FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series, et personne n'aura droit au HDR. Voilà.