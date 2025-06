No Man's Sky montre son upgrade Switch 2 et accueille ENCORE une mise à jour de contenu

Encore un peu d'actualité Switch 2 cette fois pour parler de l'increvable, l'une des références en matière de suivi qui aujourd'hui ressort donc sur la console de Nintendo via une mise à jour apportant une hausse de la résolution et du frame-rate (1080p/40FPS en nomade, 1440p/30FPS en dock), le déblocage de plusieurs éléments multi non présents sur Switch 1 et du coup une option cross-play & cross-save avec tous les autres supports.Une upgrade sans surcoût, accompagnée d'une autre MAJ de contenu pour tout le monde, sous le nom de « Beacons ». Au programme cette fois ? De la gestion de villes et colonies pour pouvoir même devenir maire et veiller au bien-être de vos habitants. Et là encore, comme Sean Murray n'aime pas l'argent, c'est gratuit.