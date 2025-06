Tencent a bloqué la possibilité pour PlayStation de racheter le studio Arrowhead (Helldivers 2)

Longtemps proche de Sony, et probablement toujours un peu même si plus indépendant que jamais par la mise en chantier d'un projet non affilié à PlayStation, Arrowhead Studios aurait pu naturellement faire partie des PS Studios encore plus depuis l'aura acquise avec, et le magazine suédois breakit vient apporter une autre raison derrière l'absence de rachat.Breakit rapporte en effet que Tencent a grandement limité une possible tentative d'acquisition en rachetant en juillet dernier 15,75 % des actions de Arrowhead, démultipliant sa puissance boursière depuis valorisée à 3,38 milliards de dollars (le reste appartient essentiellement aux fondateurs). Pour racheter le studio, Sony aurait donc du débourser plus de la moitié, donc environ 1,69 milliard de dollars, une somme que ne préfère plus se permettre PlayStation après plusieurs paris perdus entre le dramatique caset même les 3,6 milliards de dollars pour Bungie… pour des résultats pas vraiment satisfaisants.C'est de fait le chéquier de Tencent qui aura permis à Arrowhead de bénéficier aujourd'hui d'épaules suffisamment robustes pour tenter de naviguer en solo.