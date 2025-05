Street Fighter (le film) : Deadline révèle les noms de deux autres acteurs en négociations Street Fighter (le film) : Deadline révèle les noms de deux autres acteurs en négociations

Les choses prennent doucement forme pour l'adaptation cinématographique de Street Fighter chapeautée par Kitao Sakurai et actuellement sans date de sortie, mais après l'officialisation des deux têtes d'affiches (Andrew Koji et Noah Centineo, respectivement Ryu et Ken), Deadline nous rapporte le nom de 2 autres acteurs actuellement en « négociations » : Jason Momoa et Roman Reigns, l'une des stars du catch.



Avant de spéculer, notez bien que rien n'indique actuellement si les négociations portent sur deux rôles différents ou si les deux acteurs se disputent le même, et du coup lequel. On se doute néanmoins que Momoa ne va pas jouer Dhalsim, E.Honda ou Chun-Li, donc qui sait si on ne partirait pas vers du Sagat, M.Bison… ou un pur délire façon Dan.