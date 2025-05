Dusk Golem : Resident Evil 9 était un projet multi avant d'être rebooté il y a 4 ans Dusk Golem : Resident Evil 9 était un projet multi avant d'être rebooté il y a 4 ans

Mine de rien, cela fait déjà plus de 4 ans que Resident Evil Village a été mis sur le marché et Capcom semble toujours aussi fébrile à l'idée de dévoiler le 9e chapitre principal de sa franchise, et il y a une bonne raison à cela : selon Dusk Golem, le chantier a été rebooté en cours de route.



Plus précisément, Resident Evil 9 a débuté plus ou moins parallèlement à celui de Village donc depuis début 2017, avec volonté au départ de partir dans la direction d'un jeu en monde ouvert avec ce qu'il faut de multi probablement coop, en raison d'un lancement jugé décevant de Resident Evil 7. Il est vrai qu'au départ, les ventes ne se sont pas montrées aussi éclatantes que pour le 5/6, mais c'était sans compter un énorme bouche-à-oreille qui en fait avec les années la deuxième meilleure vente de l'histoire de la franchise (derrière RE2 Remake).



De fait, en 2021 et justement avec la sortie de Village, le chantier s'est vu majoritairement rebooté et il n'y a pour l'heure plus d'informations sur le multi, juste que Leon resterait le personnage principal et que l'on devrait avoir droit à des zones plus ouvertes qu'à l'accoutumée.



En passant, Resident Evil Revelations 3 aurait été annulé en 2022, et était une exclusivité Switch (probablement temporaire) mettant de nouveau en scène Rebecca.