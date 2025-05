Des bundles PS5 + Call of Duty : Black Ops 6 à venir, avec effet promotion Des bundles PS5 + Call of Duty : Black Ops 6 à venir, avec effet promotion

Le toujours très fiable billbil-kun nous balance une petite information : l'arrivée « très proche » de bundle Call of Duty : Black Ops 6 sur PlayStation 5, ce qui prêtera toujours à sourire quand on sait à qui la licence appartient désormais, à défaut de surprendre vraiment.



Mais le plus intéressant, c'est qu'à l'instar des récents packs Astro Bot, ces packs sont à prendre comme une sorte de promo pour les intéressés puisqu'ils reviennent moins chers que la console nue quel que soit le modèle, et ce sans même inclure le prix du jeu (néanmoins sur code de téléchargement).



Pour le bundle PS5 Standard/Slim, ce sera donc 499,99€ (alors que la console seule est à 549,99€) tandis que pour le bundle PS5 Digital, il faudra débourser 449,99€ (au lieu de 499€).