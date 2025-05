PS Store : au mois d'avril, Xbox domine PS Store : au mois d'avril, Xbox domine

Sony nous apporte son rapport mensuel des plus gros succès du PlayStation Store (de la vente purement dématérialisée), donc cette fois pour le mois d'avril où comme attendu, il faudra constater avec toute l'ironie possible qu'à l'est comme à l'ouest de l'Océan Atlantique, c'est la marque Xbox qui s'est emparée du top 3 en ajoutant même deux autres positions dans le top 10 grâce à Indiana Jones et forcément Black Ops 6.



Remarquons également la belle percée de Clair Obscur : Expedition 33, la totale discrétion de Days Gone Remastered (notons que ne sont pas inclus les upgrades).



Côté USA + Canada :



1) The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered

2) Minecraft

3) Forza Horizon 5

4) MLB The Show 25

5) NBA 2K25

6) Clair Obscur : Expedition 33

7) Call of Duty : Black Ops 6

9) Assassin's Creed Shadows

11) Indiana Jones et le Cercle Ancien

12) Days Gone Remastered



Côté Europe :



1) Forza Horizon 5

2) The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered

3) Minecraft

4) Clair Obscur : Expedition 33

7) Assassin's Creed Shadows

8) Indiana Jones et le Cercle Ancien

10) Call of Duty : Black Ops 6

11) Days Gone Remastered



(On vous épargne les autres places qui se résument en gros par GTA, sport, sport, sport, promo...)