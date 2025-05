Half-Life 3 serait jouable ''de bout en bout'' Half-Life 3 serait jouable ''de bout en bout''

Relayé par Engadget et Eurogamer, l'insider Tyler McVicker bien connu des fans de Valve a lâché une petite bombe : Half-life 3 n'est pas seulement en développement, il est aujourd'hui suffisamment avancé dans son chantier pour être jouable de bout en bout.



Mais aussi :



- Les tests ont dépassé le stade interne depuis un bon moment.

- Le jeu est en cours d'optimisation et de finition.

- C'est bien un jeu « standard », donc pas une expérience VR.

- Chell (héroïne de Portal) devrait y faire une apparition.

- L'annonce pourrait tomber cet été, pour une sortie quelques mois après, donc fin 2025 ou début 2026.



Eurogamer indique qu'un autre projet Half-Life 3 était en développement il y a plus de 10 ans, et voulait tenter le pari d'un jeu généré de manière procédurale pour améliorer la rejouabilité (malgré la présence d'instants narratifs faits à la main), reposant en quelque sorte sur le gameplay de Left 4 Dead où chaque session pouvait être différente dans le placement des ennemis, les armes, les scripts… Il fut annulé pour plusieurs raisons dont le manque d'avancée à l'époque du Source Engine 2.