Charts Japon : le calme avant l'entrée du patron

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 février 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Le calme avant la tempête comme on dit, car c'est la semaine prochaine que sera dressée le rapport demais en attendant, c'estqui vient s'afficher sans néanmoins briller : 105.000 unités physiques, contre 180.000 pouril y a un an. Après c'est un spin-off certes…Pendant ce temps, Nintendo pourra se targuer d'avoir vendu 200.000 unités boîte du remaster d'un portage, et l'on continuera de se désoler du marché hardware actuel.