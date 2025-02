Jason Schreier fait le compte-rendu des projets DC de la Warner, et ce n'est pas fameux Jason Schreier fait le compte-rendu des projets DC de la Warner, et ce n'est pas fameux

Pour commencer à terminer cette semaine, Jason Schreier est parti mettre son nez dans les affaires de la Warner, dont le maintien de la branche gaming (un temps sujet à des rumeurs de revente) a bien du mal à tenir vu les dernières affaires : le flop de Gotham Knights, l'énorme flop de Suicide Squad, le Harry Potter : Quidditch Champions passé totalement inaperçu, l'échec brutal de MultiVersus, la baisse d'audience de Mortal Kombat 1…



Et apprenez que :



- Ce n'est pas la joie du côté de Monolith Software : le projet Wonder Woman, rebooté début 2024 (+ changement de réalisateur), a déjà coûté plus de 100 millions de dollars et il faudra des années pour espérer le voir arriver en magasin. Schreier précise « Si il arrive ».



- Warner Montréal a eu un long passage à vide. Le studio voulait redorer son blason avec une « version 1.5 » de Gotham Knights pour améliorer drastiquement l'expérience, mais la Warner a refusé, tout comme le pitch d'une adaptation de John Constantine. Ensuite, fut mises sur la table des idées pour un jeu Joker, un autre sur Flash. C'est Flash qui fut choisi mais le flop du dernier film a conduit à une énième annulation. Depuis, Warner Montréal sert de soutien MAIS (espoir) travaille sur un pitch sur une adaptation PC/consoles de Game of Thrones.



- Comme préalablement indiqué, Rocksteady pourrait revenir sur un jeu Batman 100 % solo mais même si la Warner validait, on n'en verrait pas la couleur avant des années.



Bref. Bonne chance, tout ça...