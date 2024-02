10 millions de ventes pour Spider-Man 2 10 millions de ventes pour Spider-Man 2

Gros succès de l'histoire de la PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 revendique 10 millions de ventes à la date arrêtée du 4 février 2024, donc en 3 mois et demi, ce qui est une performance égale si ce n'est légèrement moindre que pour le premier (9 millions en 2 mois et demi) mais dans tous les cas avec un parc de machines bien moins élevé : à l'époque du premier jeu, il y avait quasiment 92 millions de PS4 sur le marché.



Reste qu'avec ce chiffre, Marvel's Spider-Man 2 ne devrait avoir pas trop de mal à atteindre d'ici la fin d'année le top 10 des plus grands succès first-party de l'histoire de PlayStation.



Profitons-en pour rappeler que le titre accueillera le 7 mars sa MAJ (NG+, costumes gratuits…) avant que Insomniac puisse enfin communiquer sur les DLC dont le contenu a déjà été leaké.