[LEAK] Les 3 futurs DLC de Marvel's Spider-Man 2 [LEAK] Les 3 futurs DLC de Marvel's Spider-Man 2

A l'instar de Marvel's Spider-Man, sa suite ne devrait pas échapper à une vague de DLC gratuits (!), et à moins d'un changement de plan de dernière minute, tout est aujourd'hui connu par la vague de leaks Insomniac avec pour 2024 :



- Un DLC vous mettant face au Scarabée (la version féminine on précise)

- Un deuxième plaçant Carnage

- Un troisième qui, surprise, fera lien avec le Spider-Verse de Sony Pictures



Fin 2024, une nouvelle édition sortira en magasin regroupant le jeu de base et tout ce contenu bonus, en plus des bonus de la version Deluxe (notamment des skins Peter/Miles).