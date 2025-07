Kingdom Come : enfin l'upgrade PS5/XBS ?

Réclamé depuis des années sans que Embracer n'y prête attention jusque-là, le très bon(le premier) devrait visiblement bénéficier d'une future upgrade PlayStation 5 / Xbox Series. C'est ce qu'indique en tout cas le groupe renseigné PlayStation Game Size, relayé par Tom Henderson, et cela donnerait une nouvelle aura chez les consoleux pour ce RPG vendu à plus de 8 millions d'unités.Pendant ce temps, le tout aussi boncontinue sa carrière et doit encore accueillir deux extensions.