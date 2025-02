Bien parti pour être une troisième fois repoussé, SEGA préfère annuler Football Manager 25 Bien parti pour être une troisième fois repoussé, SEGA préfère annuler Football Manager 25

L'annonce est aussi soudaine que brutale pour les fans de la franchise : pour la première fois depuis sa création en 2004, Football Manager n'aura pas droit à une édition 2025, le titre annoncé il y a plusieurs mois et repoussé à déjà deux reprises (normalement pour mars) venant d'être annulé par SEGA et Sports Interactive. Sans avoir la même portée commerciale, ce serait comme avoir une année sans EA Sports FC ou Call of.



En lisant le communiqué, on comprend qu'en raison de plusieurs problèmes techniques, l'épisode normalement prévu en fin d'année dernière se préparait à un troisième report et qu'à ce point, autant laisser couler et plutôt s'attarder sur un Football Manager 26 qui lui pourrait sortir dans les temps, donc logiquement en novembre prochain (comme de coutume sur tous les supports possibles).