Pour la première fois depuis 30 ans, Street Fighter tape le million de ventes au Japon

Encore un chiffre de ventes mais qui a une haute importance :a dépassé le million de ventes au Japon (soit plus de 20 % des ventes mondiales), quelque chose qui n'était pas arrivé pour la saga depuis l'ère Super Famicom et plaçant de fait cet épisode à la 4e place des plus gros succès de l'histoire de la franchise. A titre de comparaison,est à peine à 100.000 ventes (certes uniquement en physique).Pourquoi un tel engouement ? Avant tout pour une très grosse mise en avant de la communauté Twitch & V-Tubers dont les plus connus vont jusqu'à l'organisation d'event, en plus de l'aide du PC dont le marché se fait grandissant même sur l'archipel.Les félicitations s'imposent pour ce qui doit logiquement être le deuxième plus gros succès de la PS5 au Japon, après, et en attendant un certain