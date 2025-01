Après Hideki Kamiya, le réalisateur d'Astral Chain quitte à son tour PlatinumGames

L'annonce surprise dehier durant le Xbox Developer Direct n'empêche pas un autre fait de survenir aujourd'hui : PlatinumGames, autrefois pilier du genre action, est peu à peu en train d'être dépiauté de ses principaux talents.Le départ de Hideki Kamiya fut déjà un sacré coup (parti refonder Clover pour réaliseraux côtés de Capcom) mais on nous confirme aujourd'hui via VGC qu'il en est de même pour Takahisa Taura, autre grand pilier de la boîte, réalisateur d'et concepteur principal dePas d'autres précisions mais la mention « Eel Game Studio » laisse entendre que l'homme pourrait créer son nouveau studio, ou simplement acquérir un statut de simple indépendant prêt à répondre à d'autres appels.Pour revenir à, vient d'être confirmé qu'il s'agit bien d'un titre purement Xbox Game Studios via la branche Publishing, totalement financé par Xbox, d'où l'inclusion prévue Day One dans le Game Pass et sans empêcher le multi-supports comme le veut la nouvelle politique.