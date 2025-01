PS Plus Extra & Premium : la prochaine vague, avec du GOW Ragnarok... et du Indiana Jones PS Plus Extra & Premium : la prochaine vague, avec du GOW Ragnarok... et du Indiana Jones

Sony délivre sa liste de jeux PS Plus Extra & Premium pour le mois de janvier, donc à télécharger dès mardi prochain, avec en tête d'affiche un certain God of War Ragnarok accompagné de titres comme Atlas Fallen et Like a Dragon Gaiden qui squattent le Game Pass depuis un certain temps.



D'ailleurs, en parlant de Xbox, on imagine que c'est par pure coïncidence que le vieillot Indiana Jones et le Spectre des Rois déboule soudainement dans la gamme nostalgie (et oui, le titre était un vilain troll).



PS Plus Extra :

- God of War Ragnarok

- Like a Dragon Gaiden

- Atlas Fallen

- Sayonara Wild Hearts (rien à voir avec « Wild Hearts »)

- SD Gundam Battle Alliance

- ANNO Mutanionem

- Orcs Must Die 3

- Citizen Sleeper

- Poker Club



PS Plus Premium :



- Indiana Jones et le Spectre des Rois

- MediEvil 2