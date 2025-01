Xbox Developer Direct : le 4e jeu serait issu d'une grosse licence japonaise (Jez Corden) Xbox Developer Direct : le 4e jeu serait issu d'une grosse licence japonaise (Jez Corden)

Le 23 janvier prochain se tiendra le premier show Xbox de l'année, un Developer Direct donc, composé de 4 jeux dont seuls les trois premiers sont officiellement connus : Doom : The Dark Ages, South of Midnight et Clair Obscur : Expedition 33.



Un quatrième sera au programme et Jez Corden fait savoir être parfaitement au courant de l'identité du mystérieux jeu, mais pour ne pas spoiler, se contentera de nous filer un indice : le nouvel épisode d'une grosse licence japonaise ayant plusieurs décennies de carrière derrière elle.



Une description qui laisse un large choix, même les plus fous (Ninja Gaiden ?) mais la logique pousserait à plus naturellement se tourner vers Resident Evil 9… ou pourquoi pas un maintien du marketing aux côtés de SEGA/Atlus pour enfin lever le voile sur Persona 6.