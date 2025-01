Le prochain Xbox Developer Direct confirmé Le prochain Xbox Developer Direct confirmé

L'insider extas1s vient de gagner un nouveau point avec l'officialisation par Microsoft à l'instant de la tenue d'un nouveau show Developer Direct pour le 23 janvier à 19h00.



En tête d'affiche, nous aurons du bon gros Doom : The Dark Ages (id Software), South of Midnight (Compulsion Games), Clair Obscur : Expedition 33 (Sandfall Interactive) et une petite surprise en complément.



Notons que tous les titres (sauf l'inconnu du dernier) sont prévus pour cette année Day One dans le Game Pass.