Remedy et ses ambitions grandissantes pour devenir un jour le ''Naughty Dog européen''

Ce n'est pas demain la veille que Remedy changera drastiquement d'orientation, et personne ne leur voudra pour cela : après un Control essentiellement fait de narration environnementale (certains diront pour des questions de budget), Alan Wake 2 s'est montré être un retour à la formule historique, plongeant encore plus loin le « joueur » dans une multitudes de dialogues et cinématiques jusqu'à, le réalisateur Kyle Rowley l'avoue, avoir lorgné dans les travaux de Naughty Dog.



Une volonté de pousser toujours plus loin l'aspect cinématographique pour devenir « le Naughty Dog européen » selon les mots-mêmes du bonhomme, on imagine au moins sur le plan qualitatif tant les choses sont beaucoup plus compliquées au niveau des ventes avec un Alan Wake 2 qui aura attendu une bonne année pour toucher la rentabilité. On verra d'ailleurs ce qu'il en sera pour Max Payne 1 & 2 Remake (2026 ? 2027 ?), premier représentant d'un nouveau secteur collaboratif entre Remedy et des licences tiers.



En attendant, il faudra se contenter cette année de FBC Firebreak, expérience coop qui améliorera un peu plus le lore du « RemedyVerse », et accessible à un certain nombre vu qu'offert sur le Game Pass PC & Ultimate et le PS Plus Extra.