Ace Combat : le réalisateur promet une année ''mémorable'' pour fêter les 30 ans de la franchise

fête ce mois-ci ses 6 bougies mais plus important encore, 2025 marque les 30 ans de la franchise et le producteur attitré Kazutoki Kono indique pour nous préparer que cette année sera « mémorable » pour tous les fans, sous-entendant que l'heure est peut-être venue pourconfirmé à demi-mot par Bandai Namco depuis bientôt 3 ans. Et comme pour en ajouter une couche, le bonhomme nous offre un petit logo transformer « Project ACES » (nom du studio) en « Project 2025 ».Pour rappel,a tapé plus de 5 millions de ventes, un record pour la série.