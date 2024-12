USA : la Switch dépasse enfin la PlayStation 2 USA : la Switch dépasse enfin la PlayStation 2

Si la bataille perdure au niveau mondial, aux USA, c'est désormais plié : Circana/NPD annonce qu'avec 46,6 millions d'unités écoulés sur ce territoire, la Nintendo Switch a battu le total de la PlayStation 2 pour devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps, derrière la DS.



Autre record, EA Sports College Football 25 est devenu, en valeur de ventes, le plus gros succès de l'histoire des jeux de sports aux USA, dépassant la vieille performance établie par Madden NFL 07.



Enfin, l'institut indique que la plongée du hardware se poursuit, n'ayant été compensée que par la PlayStation 5 Pro. Pour un mois riche comme le Black Friday, la PS5 se contente donc d'un +15 % par rapport à l'année dernière, contre -29 % pour les Xbox Series et -3 % pour la Nintendo Switch. Notons également que si la PS5 Pro dégage plus de revenus que la PS4 Pro en son temps par la différence de prix, ses ventes sont néanmoins légèrement inférieures (-12%).