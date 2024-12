Capcom veut ressusciter d'autres licences

Capcom fait partie des plus remarqués dans les annonces faites durant les Game Awards avec la résurrection des franchiseset, et comme pour continuer à entretenir tout espoir, l'éditeur a affirmé dans un nouveau communiqué travailler à la « réactivation » d'autres licences en sommeil n'ayant « pas eu de nouveaux épisodes depuis longtemps ».Forcément, et Capcom le sait vu un récent sondage, le public a le regard tourné verset, mais bien d'autres mériteraient une nouvelle chance, du genredont les deux derniers épisodes n'ont pas trouvé leurs publics, que ce soit le cinquième avec sa tentative rogue un peu trop en avance sur son temps, et le sixième qui partait carrément sur du gacha mobile.