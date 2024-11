Stellar Blade arrivera enfin en 2025 sur PC Stellar Blade arrivera enfin en 2025 sur PC

Dans son rapport fiscal, Shift Up a précisé si besoin était que la version PC de Stellar Blade verra le jour quelque part en 2025 et continue d'ailleurs de miser sur des ventes supérieures à celles sur PlayStation 5. Non pas que le groupe est déçu de l'actuelle performance, le jeu continuant d'ailleurs de rapporter sur la longueur, mais Shift Up juge qu'avec Steam, il y a un coup à jouer pour les marchés en Corée du Sud et en Chine avec bien entendu en récent exemple donné le cas Black Myth Wukong.



En attendant, sachez que :



- Un anime est en préparation chez Netflix (NIKKE).

- Shift Up ouvre un nouveau studio à Los Angeles.

- Le prochain projet de la boîte (Project Witches) continue d'être mis en forme pour une sortie en 2027 dans le meilleur des cas.

- Le recrutement se poursuit, avec pour ambition d'atteindre 500 employés d'ici-là (313 au dernier rapport en septembre).