Clair Obscur : Expedition 33 sera vendu moins cher que la norme (+ durée de vie)

Interrogé par la communauté, les développeurs du très attirantont indiqué qu'il n'y avait pas d'erreur sur le prix affiché chez différents revendeurs : le titre fera bien le pari d'un tarif moins élevé que la norme, soit 49,99$ aux USA, et on espère autant en euros (sinon 59,99€, ce qui restera toujours mieux que la norme actuelle).Quant à la durée de vie, ça parle d'une trentaine d'heures pour la trame principale, et le double en ajoutant les diverses choses annexes. Rendez-vous au printemps 2025 pour découvrir tout cela en détails sur PC, PS5, XBS et dans le Game Pass.