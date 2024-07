Pour Tom Henderson, rien n'indique pour l'heure un report de la PlayStation 5 Pro Pour Tom Henderson, rien n'indique pour l'heure un report de la PlayStation 5 Pro

Tom Henderson a tenu à revenir sur les discussions autour de son propre tweet en attestant qu'à aucun moment, il ne déclarait clairement la possibilité d'un report pour la PlayStation 5 Pro, et encore moins une annulation.



Selon lui et ses nombreuses sources dont plusieurs documents en sa possession, si tout est naturellement possible au bon vouloir de Sony, rien n'indique un changement de plan : la certification PS5 Pro pourra être réclamée pour chaque jeu à partir du 30 juillet (les kits sont entre les mains de plusieurs tiers et first-party depuis le printemps), et tous les nouveaux titres devront prendre en compte nativement la mid-gen passé le 15 septembre (ce qui ne signifie pas non plus qu'elle sortira le 16 hein).



Tom Henderson ne cache pas les inquiétudes de plusieurs de ses sources face au manque de jeux first-party suffisamment porteurs techniquement pour accompagner rapidement la sortie d'un modèle Pro en fin d'année (encore plus depuis le report de GTA VI) mais quoi qu'il arrive, le silence de Sony sur le sujet n'est aucunement inquiétant : la PlayStation 4 Pro fut officialisée en septembre pour une sortie moins de 2 mois plus tard (à 399€, autre époque n'est-ce pas).