Seul pour supporter le poids de Metal Gear, Noriaki Okamura rêve du retour de Kojima

Lorsque l'on parle de Metal Gear Solid, on pense avant tout et surtout à Hideo Kojima. Pas vraiment à Noriaki Okamura, désolé pour lui. C'est pourtant ce dernier qui est aujourd'hui la tête de la franchise, ayant déjà été producteur d'épisodes secondaires (Ac!d, Portable Ops…) pour après avoir eu un regard sur le totalement oublié Metal Gear Survive, la plus récente Collection dont on aimerait bien avoir une officialisation d'un Volume 2, et bien entendu le futur Metal Gear Solid Delta.



Et il est intéressant de noter que si à une époque, le nom de Kojima était totalement banni de chez Konami jusqu'à effacer le logo du studio sur le site officiel, les tensions se sont apaisées aujourd'hui, Kojima n'hésite plus à évoquer ses travaux passés même brièvement, et c'est aujourd'hui justement Okamura qui a fait une déclaration surprenante :



« Ce n'est certes pas à moi de répondre au nom de quiconque à l'extérieur de l'entreprise ou même d'essayer de deviner leur avis, mais à titre personnel, je ne souhaite rien de plus que de travailler à nouveau avec Mr Kojima et son équipe [sur Metal Gear]. Si cela venait à se faire, ce serait digne d'un rêve. »



Okamura tempère néanmoins en déclarant être parfaitement conscient que Kojima ne doit pas avoir du tout cela en tête, et que même si l'idée lui était plaisante, ses engagements ne lui laissent que trop peu de marges entre Death Stranding 2, un film sur cette franchise, le mystérieux Overdose pour les Xbox Game Studios, et déjà une nouvelle licence sur le thème de l'espionnage.