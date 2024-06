AAA sur mobile : la sauce ne prend pas

Le PC, les consoles et le mobile sont trois marchés bien distincts. Même si un produit peut trouver public sur chacun, il n'est pas rare qu'une ligne rouge soit parfois tracée, généralement entre PC/console et mobile, et la soudaine hausse d'ambition d'Apple pour le marché software vient de nouveau prouver que l'heure n'est pas venue pour l'unification.L'année dernière, grâce aux modèles Pro des derniers iPhone, l'entreprise s'était en effet vantée de pouvoir offrir à ses smartphones et tablettes de vrais AAA parfois récents, parfois moins, mais pour des résultats effectivement peu habituels pour le secteur. Et en plus ça tourne très bien. Mais pour une audience habituée à manger F2P (et dépenser une somme incalculable en micro-transactions) plutôt que de balancer 30 à 60 balles pour un unique jeu, on peut dire que la sauce ne prend pas selon les données de MobileGamer, AppMagic et AppFigures, récupérant les revenus avec néanmoins quelques disparités par la présence de micro-transactions chez certains.: entre 5.750 et 34.000 ventes (large fourchette): entre 7.000 et 15.000 ventes: entre 10.600 et 23.000 ventes: entre 3.000 et 5.750 ventesPour les analystes, même les prévisions les plus optimistes sont clairement décevantes (encore plus quand on compare aux F2P qui peuvent brasser des centaines de millions voire des milliards de dollars) et il n'y a qu'une infime chance que le marché mobile adhère au secteur des jeux AAA, et pour de multiples raisons :- Les habitudes F2P de l'audience comme décrit plus haut.- Le manque de confort.- Le fait que les personnes disposant de modèles Pro à plus de 1000 balles possèdent très probablement un PC ou une console, donc joueront à ce genre de jeux dessus.- La lente démocratisation du Cloud Gaming et les services à abonnement liés limiteront encore plus avec le temps l'achat au prix fort de jeux sur des gammes limitées de mobile.