S-Game souhaite être clair : Phantom Blade Zero n'est aucunement un Soulsborne

On s'y attendait vu les récentes déclarations chez IGN il y a quelques jours, et c'est cette fois pleinement officiel :, malgré ses allures, ne sera pas à placer dans la case Soulsborne et si on retrouvera quelques éléments notamment dans le level-design, ce projet de S-Game évitera de nombreuses features style respawn d'ennemis tout en proposant, à l'instar deetd'ailleurs, plusieurs modes de difficulté pour toucher le plus grand nombre.Ajoutons à cela que si le titre n'est pour l'heure prévu que sur PC et PlayStation 5, c'est pour prioriser le plus gros du marché pour cette jeune équipe, et que par l'absence d'accord d'exclusivités, rien n'empêchera du coup des portages plus tard sur Xbox SeriesNotons enfin que si une démo est à l'esprit, le moment n'est pas encore venu, S-Game reconnaissant déjà que la build du Summer Game Fest avait encore trop de défauts techniques (crash, frame-rate…) et que déployer ce genre de choses à grande échelle ne leur filerait qu'une mauvaise pub.