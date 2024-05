PlayStation Studios catégorise ses différentes branches, avec la désormais inconnue sur Bluepoint PlayStation Studios catégorise ses différentes branches, avec la désormais inconnue sur Bluepoint

Toujours dans le point PlayStation, Sony évoque maintenant sa force d'attaque en répartissant ses nombreux studios en catégories disons plus distinctes qu'à une époque, permettant déjà de comprendre que 7 branches sont désormais pleinement dédiées aux expériences solo et/ou narratives :



- Team Asobi (dont on attend des nouvelles ce soir)

- Insomniac Games

- Sony Santa Monica

- Sucker Punch

- Naughty Dog

- Housemarque

- Firesprite (qui travaillerait sur un titre horrifique)



On s'étonnera en revanche de voir Bluepoint catégorisé avec les autres studios de support (Nixxes et Valkyrie) mais ceci est peut-être temporaire.



Parmi les expériences particulières et/ou multiples donc pouvant potentiellement inclure du multi, nous avons :



- Guerilla (qui participerait effectivement à une expérience multi pour Horizon)

- Polyphony Digital (qui refuse d'être catégorisé comme un studio Gaas)

- Media Molecule forcément

- Sony Bend (?)



Le reste, c'est du jeu à service, donc des studios dont les jeux sortiront désormais simultanément sur PC et PlayStation 5, dont le Marathon de Bungie et le Concord de Firewalk (présentation attendue ce soir). En revanche, l'exception reste MLB The Show, toujours uniquement dédiée aux consoles même chez la concurrence.