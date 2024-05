eXtas1s : l'arrivée de Call of dans le Game Pass va s'accompagner de changements pour le service eXtas1s : l'arrivée de Call of dans le Game Pass va s'accompagner de changements pour le service

Source plutôt sûre du secteur Xbox, l'insider eXtas1s vient de balancer, pour rebondir sur le dernier article du Wall Street Journal, que non seulement chaque prochain épisode de la série Call of Duty arriverait bien en Day One dans le Game Pass, mais que les mêmes sources assurent que des « changements » vont être apportées sur le service à abonnement pour coïncider avec cet événement majeur.



L'odeur d'une nouvelle hausse de prix se fait sentir, ce qui serait le plus logique vu l'époque, sauf si Microsoft tente le pari d'un 4e palier ou tout simplement une réorganisation de l'offre. A suivre, et eXtas1s promet de revenir dès qu'il aura l'assurance des précisions.